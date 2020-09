“Ahí la llevan”: AMLO aseguró que en los eventos de FRENAAA hay más prensa que manifestantes

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes en su conferencia de prensa dijo que “ahí la llevan”, pero “todavía no han levantado”, el Frente Nacional Anti Amlo (FRENAAA), pues aseguró que en sus protestas hay más prensa que manifestantes.

“Cuando vienen de los de Frenaaa aquí, los primeros que llegan son los reporteros, que además ellos no tienen la culpa, no les estoy echando a ellos la culpa, a ellos los mandan, los camarógrafos, una nube de camarógrafos, 50, 100, llegan los de Frenaaa y pues todavía no han levantado, pero ahí van, ahí la llevan, pero hay más camarógrafos que manifestantes por los medios. Pero bueno, así es la democracia y adelante”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador se refirió a las protestas, desde automóviles, que realizan integrantes del FRENAAA los fines de semana en distintas ciudades pidiendo que deje la presidencia; al reiterar que existe en el país derecho a disentir y a la libre manifestación de ideas, lo anterior al ser cuestionado por la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por colectivos feministas.

Información en desarrollo...