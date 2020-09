Lady Mi Muchacha: la senadora de MC que utiliza términos clasistas en Nuevo León (Foto: Twitter)

La senadora Marcela Luqué Rangel de Movimiento Ciudadano (MC) se refirió a la empleada doméstica que presta sus servicios a la militante del partido naranja como “mi muchacha”, motivo por el que fue criticada y bautizada como #LadyMiMuchacha.

Así ocurrió este sábado 5 de septiembre, cuando la mujer adscrita al poder legislativo publicó en su cuenta oficial de Twitter que el esposo de la empleada doméstica falleció y que por eso le prestó dinero para que lo pudiera enterrar.

A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?

La militante de Movimiento Ciudadano fue criticada por usar expresiones clasistas (Foto: Twitter / @marcelaluqu)

Tras esta expresión despectiva, clasista y jerárquica, numerosos usuarios señalaron la carencia del lenguaje adecuado para referirse a el personal que presta sus servicios de manera doméstica; sin embargo, la militante de Movimiento Ciudadano contestó de una forma déspota y utilizando palabras altisonantes.

“1. Mi muchacha, mi amiga, mi mamá y mi chofer. 2. No lo divulgué, me dijeron que cómo era posible se lo prestara y ahí aclaré que se lo regalé. Y si se lo presto, tmb daría igual, no es obligación, lo hago xq quiero, no mi hija tampoco, es responsabilidad del gob eso. 3. Pendeja! ”, contestó la mujer ante la crítica de los ciudadanos.

De acuerdo con las publicaciones subsecuentes, Marcela Luqué Rangel no mostró remordimiento ni corrección política (Foto: Twitter / @marcelaluqu)

Al parecer Luqué ignora la conquista histórica que se logró recientemente para que a las trabajadoras domésticas se les reconozca como tal, pues los términos “sirvienta”, “esclava” o “muchacha” son despectivos para el desempeño de una profesión que históricamente ha sido denigrada y denostada al grado de relacionarlo con la servidumbre de los sistemas feudales.

Después de haber contestado de manera hostil a las críticas, el domingo 6 de septiembre, Marcela Luqué volvió a tuitear y se refirió a la trabajadora como “esclava”. Aunado a esto, utilizó la tragedia de la mujer que acaba de enviudar para hacer referencia satírica al lenguaje apropiado de género; así como para hacer volver a utilizar el discurso de discriminación clasista para referirse a los más de 30 millones de mexicanos que votaron por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“ Mi esclava q poya en las labores domésticas, gracias a Dios y a mi, pudo enterrar a ‘su’ marido, no perdón, ‘al señor con el que contrajo nupcias exitosamente’ , y le cobraron en un hospital público x sacarlo, para darle sepultura. Gracias x su mortificación solovinos del Peje! ”, publicó con una redacción pobre.

Marcela Luqué Rangel de Movimiento Ciudadano (MC) contestó las críticas con insultos (Foto: Twitter / @marcelaluqu)

Ante esta avalancha de declaraciones despectivas, el partido político al que pertenece Luqué Rangel expresó que lo que ella dijo no representa al partido.

“Las expresiones de Luqué Rangel no representan los principios e ideales de Movimiento Ciudadano Nuevo León, un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas”, se lee en un comunicado.

A pesar de que en el escrito el partido político reiteró su “compromiso con la lucha por los derechos laborales”, no anunció ningún tipo de sanción en contra de su militante.

Mientras el partido aseguraba que esas conductas no son representativas, Marcela Luqué Rangel continuó reafirmando su postura (Foto: Twitter / @marcelaluqu)

Finalmente MCNL manifestó su solidaridad hacia todas las personas que atraviesan dificultades durante esta pandemia, especialmente a los familiares de quienes perdieron un ser querido.

Sin embargo, y mientras el partido político explicaba que esas conductas no son propias de MC, la militante de ese partido publicó:

“Gracias por hacerme viral...Me llenaron de seguidores!!!! *Uno nunca sabe para quién trabaja...jajajajajajajaja.. .Ojalá uds tmb ayuden a “su” gente a que no los abusen!!!! #LadyMiMuchacha And PROUD OF IT, se despide hoy!!! Nite nite!!!”.

