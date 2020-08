Tunden en redes a Samuel García y a Colosio Riojas: reviven publicaciones machistas

A partir de la polémica que rodea al senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, respecto a sus declaraciones misóginas, en redes sociales revivieron un video en el que le llama “facilona” y “piruja” a Mariana Rodríguez, su actual esposa.

En Twitter retomaron un video en el que el doctor en Política Pública y Administración Pública utilizó esos adjetivos cuando en una historia de Instagram le preguntaran el tiempo en el que él y su actual pareja se tardaron en establecer su relación de noviazgo.

Esta declaración abonó al mar de críticas en materia de violencia de género que ha recibido el legislador federal en los últimos días.

Es que el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en el Senado de la República ha sido sujeto de la crítica nacional desde que este lunes 10 de agosto, cientos de usuarios en redes sociales y medios de comunicación señalaran una expresión del político como una manifestación misógina en contra de su esposa.

El motivo inicial de los señalamientos públicos inició cuando la pareja decidió transmitir vía redes sociales una cena íntima en la que platicarían del confinamiento vivido por parte de Mariana, pues recién se había confirmado que dio positivo a COVID-19; sin embargo, durante la conversación, el legislador pensó que ella estaba enseñando más de lo que su moral le permite.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, ordenó el político de 32 años a Mariana.

“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, exigió de nuevo.

Mariana Rodríguez, que llevaba un pantalón de pijama corto, obedece a su marido y baja la rodilla, pero en su celular, ella no puede ver la imagen completa, y en realidad su pierna sigue apareciendo en el cuadro.

“Pues yo nada más me veo así”, se excusa, mientras forma con los dedos de sus manos un recuadro pequeño. “Perdón, osea perdón. ¿Ya?”, añadió.

Al ver que aún no escondió la pierna, el enfado de Samuel García aumenta, y sube el tono de su voz.

“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, le vuelve a ordenar.

“¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya?”, contesta la influencer.

“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, le reprocha el senador.

“Perdón”, pidió Mariana Rodríguez.

A Partir de este incidente, cientos de personas exhortaron a Mariana a que se diera cuenta de que está siendo violentada; sin embargo, la más notable fue la de Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado de MC quien extendió una carta abierta al público, pero dirigida a su amigo de partido.

“Mariana y tú han tomado la decisión de llevar un estilo de vida muy expuesto al público. Es una decisión que los ha acercado muchísimo a la gente, por supuesto, pero por ello también es mucho mayor el grado de escrutinio y crítica que recibirán. Siendo honestos, no me pareció lo que vi en el video. Por un lado por tu comentario, pero además por el impacto que este tipo de interacciones pueden llegar a tener en su relación de pareja”, expresó al inicio de la carta.

Finalmente, el hijo del ex candidato a la presidencia de México asesinado en 1994 aconsejó a su amigo a pedir perdón, reconocer sus faltas y corregir su conducta tanto en lo público como en lo privado.

Pedir perdón y reconocer nuestras faltas será siempre un gran inicio. Sin embargo, más allá de pedir perdón está el conscientemente jamás conducirse así en público o privado. Es tu pareja quien, libremente te acepta; no te pertenece. Tu pareja es aliada y compañera; no subordinada. A la pareja se le respeta, se le apoya y se le impulsa; no se le limita, impone ni silencia