Francisco Toledo no tuvo un homenaje público, pero su memoria fue honrada de esta manera por su hija

Natalia Toledo lo recordó al trabajar por la gente (Foto: Cuartoscuro)

El día de hoy se cumplió el primer aniversario luctuoso del pintor y artista plástico, Francisco Toledo. A pesar de ello, la familia del fallecido oaxaqueño no hará un homenaje público, pero tienen otras formas de mantener vivo su legado y recordarlo.

Natalia Toledo, quien funge como Subsecretaria de Desarrollo Cultural, dio a conocer que se encuentra en una zona mixe trabajando para la gente. Una actividad que destacó, su padre apreciaría.

“Yo me encuentro en la zona mixe en Santa Maria Tlahuitoltepec donde nos encontramos trabajando, esa es una buena forma de recordar a mi padre”, compartió Toledo al diario Milenio.

La hija del artista señaló que su familia organizó algo privado, por lo que si hay un evento planeado, sería por parte del público.

Hace un año el artista sucumbió al cáncer de pulmón (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO)

“Al rato nos vamos a reunir con el resto de mis hermanos, pero no tenemos previsto ningún acto de homenaje público, no habrá nada. Si hubiera algún homenaje o evento en alguna parte del estado, sería de parte de la sociedad civil espontáneo, pero no organizado por nosotros”, afirmó.

De acuerdo con el diario El Universal, este sábado el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acompañó a la subsecretaria Toledo y a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, en la entrega de 94 instrumentos. Estos fueron otorgados a 10 agrupaciones musicales de la Sierra Norte, Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec del estado.

Según el diario, esto es en cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de dotar con instrumentos a las bandas comunitarias oaxaqueñas.

“Secretaria te agradecemos a ti y al presidente Andrés Manuel López Obrador esa fuerza y decisión de apoyar de manera indiscutible a la música a través de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios y que mejor que a través del Cecam (Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe) que le ha dado tanto a Oaxaca”, expresó Murat.

El artista también fue recordado por el gobernador de Oaxaca (FOTO: PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO)

El Cecam también fue reconocido como el primer conservatorio de la música tradicional de México. El gobernador aprovechó para elogiar la grandeza de la parte artística de Oaxaca que es construida por sus compositores, artistas, músicos y directores.

“Celebramos a esta instancia que vuelva a tener esa validez educativa y los recursos. Así que enhorabuena por Oaxaca y por este pueblo jamás conquistado. Que siga sonando la música al infinito”, expresó.

El fallecimiento de un grande

El artista mexicano Francisco Toledo falleció un jueves 5 de septiembre de 2019 a los 79 años de edad a causa de un cáncer de pulmón.

Según reportes del diario Milenio, el artista había sido trasladado en una avioneta desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, en donde falleció en su hogar.

El artista fue un luchador social (FOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO /CUARTOSCURO)

Francisco Benjamín López Toledo, fue un artista nacido en Juchitán, Oaxaca el 17 de julio de 1940. Desde temprana edad demostró habilidades para el dibujo y las artes plásticas con las que apoyó y denunció numerosas causas.

Además de artista, Toledo fue un activista de izquierda, luchador social, ambientalista y filántropo. A lo largo de su carrera, se dedicó a promover la cultura y las artes del estado de Oaxaca.

El artista se pronunció fuertemente en contra de las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Incluso hizo cometas con los rostros de los alumnos y los puso a volar, para honrar la memoria de los jóvenes desaparecidos.

“Eso es una vergüenza que no tiene nombre. Los políticos quieren que se pase página, pero esa página no se podrá pasar nunca. Queda para la historia de la infamia”, dijo al diario El País.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

A 80 años del natalicio de Francisco Toledo: así recuerdan al artista oaxaqueño

Francisco Toledo, el incansable luchador social y artista universal

Decretaron tres días de luto en Oaxaca, el estado que vio nacer a Francisco Toledo

Falleció el artista plástico Francisco Toledo a los 79 años, víctima de cáncer