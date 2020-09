Una “exquisitez de la pequeña burguesía” como lo llama AMLO: el estrés en realidad puede causar graves problemas de salud

El estrés es un conjunto de reacciones tanto físicas como mentales (Foto: Shutterstock)

El pasado miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se refirió al estrés como algo que recientemente había descubierto. Y, aseguró que no todas las personas soportan el estrés laboral, ni están hechas para soportar las presiones.

Pero, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo humano? Y, ¿cuáles son las consecuencias de no tratarlo a tiempo? Aquí hay algunas respuestas para saber identificarlo y cómo afrontarlo.

De acuerdo a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estrés es un conjunto de reacciones tanto físicas como mentales. Estos generalmente se presentan en una persona que se siente sometida a diversos factores externos que superan su capacidad de enfrentarlos.

También existe el estrés laboral, la cual se da como bien lo dice su nombre, en el trabajo. Sin embargo, no solamente afecta el ambiente del empleo, sino que permea dentro de la vida personal.

El estrés no solamente afecta el ambiente del empleo, sino que permea dentro de la vida personal (Foto: Shutterstock)

Las características del trabajo pueden ser factores importantes para que el estrés laboral se desarrolle, especialmente si estas están en los extremos. Por ejemplo, el tener una carga tanto excesiva como escasa contribuye a que se desarrolle el estrés.

También, si el puesto hace que una persona cumpla con tareas monótonas, aburridas y triviales o tareas desagradables. Horarios estrictos e inflexibles, o que las jornadas sean largas y que no haya tiempo de interacción.

Los horarios nocturnos, el constante cambio de turnos y horarios inesperados son factores para el estrés.

Las relaciones interpersonales entre trabajadores también influyen

Aunado a esto, según lo que explica el portal del IMSS el estrés puede ser contagioso, ya que al ver a una persona estresada podrá aumentar los niveles de cortisol del observador.

El estrés puede ser contagioso (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El sitio en línea del IMSS explica que los síntomas se pueden dividir en cuatro rubros que se manifiestan desde las emociones hasta en molestias físicas.

Emocionales

Ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia.

Conductuales

Disminución de la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, consumo de alcohol y otras sustancias.

Cognitivos

Dificultad de concentración, confusión, olvidos, pensamiento menos efectivo, reducción de la capacidad de solución de problemas, reducción de la capacidad de aprendizaje.

Fisiológicos

Músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea, agotamiento, mayor riesgo de obesidad y de problemas cardiovasculares, deterioro en la memoria, problemas de sueño.

El estrés tiene distintas formas de manifestarse en el cuerpo humano (Foto: Archivo)

Las consecuencias a largo plazo hacen que haya una reducción de productividad en el empleo. Pero también se minimiza la calidad de vida de la persona e incluso los hace más susceptibles a trastornos de problemas familiares, mentales e incluso a la adicción.

Para poder manejar esta problemática a tiempo es importante identificar las primeras fases del estrés y señalar la principal causa de este. Y, si se puede cambiar algo con respecto a la parte laboral, intentar hacerlo.

Además, también se pueden cambiar cosas en el ámbito personal, que si bien no existen opciones de cambio en la empleabilidad, sí se pueden minimizar las consecuencias en la persona y en su organismo:

-Llevar a cabo técnicas de relajación: meditación, música relajante, ejercicios de estiramientos.

-Practicar algún deporte, ya que es un gran aliado para la liberación de endorfinas y ayuda a descansar mejor por las noches.

-Estilo de vida saludable: cuidar tu alimentación, dormir las horas necesarias, evitar el tabaco y el alcohol, tomar un descanso.

-Mejorar tus habilidades de comunicación, sé amable, expón la situación y procura no enfadarte.

-Aumentar tu asertividad, la actitud es muy importante, no tienes nada que perder y sí mucho que ganar.

-Buscar ayuda profesional en caso necesario.

Según los expertos, la pandemia probablemente conducirá a "altas tasas" de síndrome de estrés postraumático, depresión y abuso de sustancias entre los supervivientes, las familias de las víctimas, los trabajadores médicos y otros empleados esenciales. EFE/Peter Foley/Archivo

¿Qué dijo AMLO?

López Obrador, confirmó la renuncia de Víctor Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El mandatario explicó que Toledo se retiró del puesto debido a problemas de salud que ha padecido desde hace algún tiempo.

[Víctor Toledo] Presentó su renuncia, él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además la actividad pública, el servicio público produce estrés

El dirigente también comentó que anteriormente él creía que el estrés no existía, que era un privilegio de la clase media alta, no obstante, ahora sabe que sí es real en todos los ámbitos de la sociedad.

“Antes yo pensaba que el estrés era pues, una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe, y no todos estamos hechos para resistir presiones”, explicó López Obrador.

López Obrador confirmó la renuncia del Victor Toledo (Video: YouTube/Gobierno de México)

El presidente mexicano elogió el trabajo y la carrera de Toledo, de quien dijo “es el ambientalista más culto y consecuente del país”.

“Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto y consecuente del país. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, desde antes de que se generara la polémica por el agroquímico. Y ya la semana pasada, me dijo que no podía seguir, entonces me presentó su renuncia como se dio a conocer en los medios, por eso también lo doy a conocer porque es del dominio público”, señaló.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Yo pensaba que era una exquisitez de la burguesía”: López Obrador descubrió que el estrés “sí existe”

Estrategias de cinco minutos para lidiar con el estrés del coronavirus

Con ansiedad y estrés por el COVID-19, así es el Día del Psicólogo en México

Cómo afrontar la ansiedad y estrés producida por el aislamiento