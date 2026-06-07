“Mamá soy el 15 del mundo”: el emotivo mensaje de Edgar Chairez tras ganar en la UFC

Edgar Chairez gana en la UFC y asciende al sitio 15 del ranking de su división. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edgar Chairez, luchador mexicano de Artes Marciales Mixtas, representa a su natal Mexicali en la marca más importante de MMA en el mundo, la Ultimate Fighting Championship (UFC), donde hoy es un orgullo para todo México por conseguir un triunfo que lo coloca entre los mejores del ranking de su categoría.

En su pelea contra Bruno Silva, desde Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, Chairez consiguió el triunfo en apenas un asalto, luego de someter a su contrincante tras un puñetazo que lo mandó con la mirada puesta a las luces, sin posibilidad de respuesta ante los golpes repetidos por parte del artista marcial mexicano.

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La victoria de Edgar Chairez hizo celebrar al país, especialmente a su familia que lo acompañó a la función de Artes Marciales Mixtas, dejando entrever que su relación familiar va más allá de las fronteras y los éxitos que obtenga en su vida personal y profesional irán con dedicatoria especial.

Mensaje para su madre

Después de vencer a Bruno Silva, el peleador de Mexicali fue entrevistado dentro de la jaula, donde se notó con una sonrisa que iluminó su cara y una voz que conmovió a los espectadores y televidentes en ese instante, al expresar su emoción por ser “el número 15″ dentro del ranking del peso mosca, logro destinado para su mamá.

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Su triunfo lo coloca en el lugar 15 del peso mosca (Instagram / chairez686)

“Mamá, soy el 15 del mundo, los amo, vengo de una vida difícil, pero es lo que me hace más duro, aquí estoy, ahora soy el 15, pero luego me van a quitar el cinco”, expresó Edgar Chairez afirmando que seguirá con la misma exigencia y compromiso para llegar a ser el número 1 en la UFC.

¿Cómo festejará su triunfo?

Camino al vestidor, Edgar Chairez expuso su alegría de haber derrotado a Bruno Silva y convertirse en el número 15 en la tabla general de peso mosca, asegurando que esta victoria la celebrará con una deliciosa pizza y en compañía de su familia, que, por primera vez, visitaron Las Vegas.

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“Bien feliz. Soy el número 15 del mundo. De Mexicali, ojo, California. Y bueno, contento. Espero ganar un bono. Todos queremos dinero y ahorita quiero una pizza. Muy contento. Todo gracias a Dios”, exclamó el artista marcial azteca.

¿Quién es Edgar Chairez?

El peleador mexicano derrotó a Bruno Silva en peso mosca (Instagram / chairez686)

Édgar José Chairez Ayala es un peleador mexicano de Artes Marciales Mixtas. Nació en Mexicali, Baja California el 27 de enero de 1996. Compite en la división peso mosca en la Ultimate Fighting Championship (UFC) y es conocido por su seudónimo, el “Puro Chicali”.

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Chairez ha enfrentado varios retos en su carrera, incluyendo la pérdida casi total de la visión en uno de sus ojos por un accidente cuando tenía once años. Actualmente cuenta con una marca profesional de 12 victorias (8 por sumisión y 4 por nocaut), 6 derrotas y 1 empate en 19 peleas, cinco en la UFC.

Édgar Chairez se caracteriza por su determinación y su estilo aguerrido. Además, es fan del Club América y lo demostró en su protector bucal de color amarillo, mismo que llevó en mayúsculas las letras C y A del equipo que más títulos suma en el el futbol mexicano.

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El luchador de Mexicali suele definirse como un peleador experto y sin miedo a nada. Tras vencer a Bruno Silva pondrá en mira a su siguiente víctima, quien se dará a conocer próximamente, pero es seguro que será uno de los luchadores que se encuentran arriba de él en el ranking del peso mosca.

¿Qué es la UFC?

Un par de guantes de UFC negros y blancos de las artes marciales mixtas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es una empresa estadounidense dedicada a la promoción y realización de eventos de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Fundada en 1993, la UFC se ha convertido en la organización más importante y reconocida a nivel mundial.

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Esta marca reúne peleas entre atletas de distintas disciplinas de combate, como boxeo, jiu-jitsu, lucha olímpica, muay thai, karate y taekwondo, entre otras. Los combates se llevan a cabo en un octágono, una jaula de ocho lados que busca garantizar la seguridad de los peleadores.

Los artistas marciales compiten en diferentes divisiones de peso y los campeones suelen ser considerados los mejores del mundo en su categoría. La UFC transmite sus eventos a nivel internacional y ha contribuido al crecimiento y popularización de las Artes Marciales Mixtas en el mundo. Entre sus peleadores de mayor renombre se encuentran: Conor McGregor, Amanda Nunes, Israel Adesanya y muchos más.

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