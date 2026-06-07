México

“Mamá soy el 15 del mundo”: el emotivo mensaje de Edgar Chairez tras ganar en la UFC

El peleador mexicano derrotó por sumisión a Bruno Silva para conseguir un ascenso en el ranking del peso mosca

Guardar
Google icon
Un par de guantes rojos de UFC yace en el centro del octágono de UFC, con la bandera mexicana colgando al fondo, detrás de la valla metálica.
Edgar Chairez gana en la UFC y asciende al sitio 15 del ranking de su división. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edgar Chairez, luchador mexicano de Artes Marciales Mixtas, representa a su natal Mexicali en la marca más importante de MMA en el mundo, la Ultimate Fighting Championship (UFC), donde hoy es un orgullo para todo México por conseguir un triunfo que lo coloca entre los mejores del ranking de su categoría.

En su pelea contra Bruno Silva, desde Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, Chairez consiguió el triunfo en apenas un asalto, luego de someter a su contrincante tras un puñetazo que lo mandó con la mirada puesta a las luces, sin posibilidad de respuesta ante los golpes repetidos por parte del artista marcial mexicano.

PUBLICIDAD

La victoria de Edgar Chairez hizo celebrar al país, especialmente a su familia que lo acompañó a la función de Artes Marciales Mixtas, dejando entrever que su relación familiar va más allá de las fronteras y los éxitos que obtenga en su vida personal y profesional irán con dedicatoria especial.

Mensaje para su madre

Después de vencer a Bruno Silva, el peleador de Mexicali fue entrevistado dentro de la jaula, donde se notó con una sonrisa que iluminó su cara y una voz que conmovió a los espectadores y televidentes en ese instante, al expresar su emoción por ser “el número 15″ dentro del ranking del peso mosca, logro destinado para su mamá.

PUBLICIDAD

Su triunfo lo coloca en el lugar 15 del peso mosca
Su triunfo lo coloca en el lugar 15 del peso mosca (Instagram / chairez686)

“Mamá, soy el 15 del mundo, los amo, vengo de una vida difícil, pero es lo que me hace más duro, aquí estoy, ahora soy el 15, pero luego me van a quitar el cinco”, expresó Edgar Chairez afirmando que seguirá con la misma exigencia y compromiso para llegar a ser el número 1 en la UFC.

¿Cómo festejará su triunfo?

Camino al vestidor, Edgar Chairez expuso su alegría de haber derrotado a Bruno Silva y convertirse en el número 15 en la tabla general de peso mosca, asegurando que esta victoria la celebrará con una deliciosa pizza y en compañía de su familia, que, por primera vez, visitaron Las Vegas.

“Bien feliz. Soy el número 15 del mundo. De Mexicali, ojo, California. Y bueno, contento. Espero ganar un bono. Todos queremos dinero y ahorita quiero una pizza. Muy contento. Todo gracias a Dios”, exclamó el artista marcial azteca.

¿Quién es Edgar Chairez?

El peleador mexicano derrotó a Bruno Silva en peso mosca
El peleador mexicano derrotó a Bruno Silva en peso mosca (Instagram / chairez686)

Édgar José Chairez Ayala es un peleador mexicano de Artes Marciales Mixtas. Nació en Mexicali, Baja California el 27 de enero de 1996. Compite en la división peso mosca en la Ultimate Fighting Championship (UFC) y es conocido por su seudónimo, el “Puro Chicali”.

Chairez ha enfrentado varios retos en su carrera, incluyendo la pérdida casi total de la visión en uno de sus ojos por un accidente cuando tenía once años. Actualmente cuenta con una marca profesional de 12 victorias (8 por sumisión y 4 por nocaut), 6 derrotas y 1 empate en 19 peleas, cinco en la UFC.

Édgar Chairez se caracteriza por su determinación y su estilo aguerrido. Además, es fan del Club América y lo demostró en su protector bucal de color amarillo, mismo que llevó en mayúsculas las letras C y A del equipo que más títulos suma en el el futbol mexicano.

El luchador de Mexicali suele definirse como un peleador experto y sin miedo a nada. Tras vencer a Bruno Silva pondrá en mira a su siguiente víctima, quien se dará a conocer próximamente, pero es seguro que será uno de los luchadores que se encuentran arriba de él en el ranking del peso mosca.

¿Qué es la UFC?

Par de guantes de UFC blancos y negros sobre una superficie oscura. El logo de UFC es visible en la correa de la muñeca de cada guante.
Un par de guantes de UFC negros y blancos de las artes marciales mixtas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es una empresa estadounidense dedicada a la promoción y realización de eventos de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Fundada en 1993, la UFC se ha convertido en la organización más importante y reconocida a nivel mundial.

Esta marca reúne peleas entre atletas de distintas disciplinas de combate, como boxeo, jiu-jitsu, lucha olímpica, muay thai, karate y taekwondo, entre otras. Los combates se llevan a cabo en un octágono, una jaula de ocho lados que busca garantizar la seguridad de los peleadores.

Los artistas marciales compiten en diferentes divisiones de peso y los campeones suelen ser considerados los mejores del mundo en su categoría. La UFC transmite sus eventos a nivel internacional y ha contribuido al crecimiento y popularización de las Artes Marciales Mixtas en el mundo. Entre sus peleadores de mayor renombre se encuentran: Conor McGregor, Amanda Nunes, Israel Adesanya y muchos más.

Temas Relacionados

UFCmexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registró un sismo de 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registró un sismo de 4.3 en Chiapas

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre los acontecimientos de la Capital

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

La igualada 1-1 en el Estadio Hidalgo mantiene las dudas por la falta de victorias y anticipa un estreno exigente el 11 de junio en el Azteca

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Segob exhorta a CNTE a concluir protesta en el Zócalo tras propuesta de SEP e ISSSTE: maestros podrían intensificar protestas por Mundial

La desaparición de la USICAMM y reformas a PENSIONISSSTE han sido propuestas por el gobierno, sin embargo, no basta para llegar a un acuerdo con el magisterio

Segob exhorta a CNTE a concluir protesta en el Zócalo tras propuesta de SEP e ISSSTE: maestros podrían intensificar protestas por Mundial

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 6 de junio: Fuertes lluvias para el fin de semana en el Valle de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 6 de junio: Fuertes lluvias para el fin de semana en el Valle de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Visas de Américo Villarreal y Alfonso Durazo estarían revocadas a pesar de conservar el documento

Detienen a Alexis “El Caras”, vinculado a desaparición de 11 personas tras reclutamiento laboral en Amozoc, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

Qué es real y qué es ficción en película México 86 estelarizada por Diego Luna disponible en Netflix y sedes de la Cineteca

DEPORTES

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Panamá empata ante Bosnia en su último examen y deja dudas de cara al Mundial 2026

Quién fue el máximo goleador en cada Copa del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022