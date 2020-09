“Yo pensaba que era una exquisitez de la burguesía”: López Obrador descubrió que el estrés “sí existe”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles la renuncia de Víctor Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat), explicó que fue a causa de problemas de salud que padece desde hace tiempo, además consideró que el servicio público genera estrés " y no todos estamos hechos para recibir presiones”, dijo.

“(Vítor Toledo) Presentó su renuncia, él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además la actividad pública, el servicio público produce estrés”, expresó el mandatario mexicano.

López Obrador también comentó que anteriormente él creía que el estrés no existía, que era una exquisitez de la pequeña burguesía, sin embargo, ahora sabe que si es real.

Foto: Presidencia de México.

“Antes yo pensaba que el estrés era pues, una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, si existe, y no todos estamos hechos para resistir presiones”, explicó López Obrador.

El presidente mexicano elogió el trabajo y la carrera de Toledo, de quien dijo “es el ambientalista más culto y consecuente del país”.

“Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto del país y consecuente del país, entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, desde antes de que se generará la polémica por el agroquímico y ya la semana pasada , me dijo que no podía seguir, entonces ya me presentó su renuncia como se dio a conocer en los medios, por eso también lo doy a conocer porque es del dominio público casi”, señaló.

Algunas de las declaraciones que el presidente mexicano suelta en sus conferencias han causado polémica, sobre todo en redes sociales, donde no se hacen esperar las opiniones a favor y en contra, incluso, reconocidos personajes de la política mexicana entran a la discusión.

Una de las más recientes polémicas fue cuando en su mañanera del 10 de agosto, López Obrador aseguró que si se puede hablar de que en México había un narcoestado con los gobiernos anteriores, y prueba de ello es que el que fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está preso y bajo investigación en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

López Obrador explicó en aquella ocasión, que antes pensaba que no era correcto que se le calificara como narcoestado, al Estado mexicano, pero, dijo, “ahora que está saliendo a relucir, pues si se puede hablar” de eso.

EFE/ ARCHIVO

“Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera (narcoestado) el Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno... Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia”, señaló.

Luego de las declaraciones el ex presidente Felipe Calderón negó las afirmaciones de López Obrador: “A mi me pueden criticar por muchas cosas pero yo no soy el presidente que anda saludando de la mamá de ‘El Chapo’, yo no liberé a ningún criminal; yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos”, dijo en una entrevista radiofónica.

Un día después el mandatario mexicano respondió a los embates de Calderón y reiteró que en México si se puede hablar de que existía un narcoestado, pues el que fuera secretario de Seguridad de Calderón, García Luna, colaboraba con un grupo del crimen organizado beneficiándolo con protección para sus actividades ilícitas, además de desapareciendo a bandas rivales.

Foto: Gobierno de México.

“Hay dos casos emblemáticos, graves, las declaraciones del ex director de Pemex, del señor Lozoya que involucra a expresidentes a ex funcionarios que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción.

Y el otro asunto también emblemático es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, estaba al servicio de una de las bandas de delincuencia organizada, cómo se puede parecer y es lo más cercano a un narcoestado.

Porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos, recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo combatir , desaparecer a otras bandas rivales, se habla de que se recibió dinero y que había contubernio esto pues es gravísimo”, indicó López Obrador.

