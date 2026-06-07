Gusano barrenador en México suma más de 2 mil casos activos: Veracruz lidera contagios en humanos

Un trabajador aplica talco desinfectante al ganado mientras la gente visita un mercado de ganado en medio de un aumento de los casos de gusano barrenador desde agosto, con el brote moviéndose constantemente hacia el norte, en San Antonino Castillo Velasco, México, 3 de octubre de 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata

México contabiliza 2 mil 24 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) al corte del 3 de junio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Los datos, correspondientes a la Semana Epidemiológica número 22 de 2026, reflejan que la plaga continúa expandiéndose principalmente en estados del sureste y centro del país, donde las autoridades mantienen operativos de vigilancia epidemiológica, inspección sanitaria y control de focos de infección.

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El gusano barrenador representa una amenaza significativa para la ganadería nacional debido a que sus larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente, provocando lesiones graves que pueden derivar en complicaciones sanitarias y pérdidas económicas para los productores pecuarios.

Veracruz encabeza los casos humanos de miasis

Además de los contagios detectados en animales, la Secretaría de Salud federal informó que durante 2026 se han confirmado 235 casos humanos relacionados con el gusano barrenador en 18 entidades del país.

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Veracruz ocupa el primer lugar nacional con 58 casos registrados, seguido de Chiapas con 41 pacientes afectados y Guerrero con 23.

Por su parte, Yucatán y Oaxaca reportan 22 casos cada uno, mientras que Puebla acumula 19 contagios, posicionándose entre las entidades con mayor incidencia de esta enfermedad parasitaria.

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Las autoridades sanitarias explicaron que los casos humanos corresponden a miasis, una infestación provocada por las larvas de ciertas especies de moscas que depositan sus huevos en heridas abiertas o lesiones de la piel.

Autoridades fortalecen medidas de vigilancia y control

Gusano barrenador total acumulado 3 de junio México (Imagen: Senasica)

Ante el incremento de casos, SENASICA mantienen acciones coordinadas para contener la propagación del gusano barrenador en el territorio nacional.

Entre las estrategias implementadas destacan la inspección de ganado, monitoreo epidemiológico permanente, atención veterinaria especializada y campañas de información dirigidas a productores pecuarios.

Asimismo, se exhorta a los ganaderos a revisar periódicamente a sus animales para detectar heridas o signos de infestación, además de reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias correspondientes.

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Especialistas señalan que la detección temprana es fundamental para evitar que la plaga se propague a nuevas regiones y genere afectaciones mayores en los hatos ganaderos.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

Kit zoosanitario gusano barrenador (Gob. Edomex)

El gusano barrenador del ganado es la fase larvaria de una mosca que deposita sus huevos en heridas superficiales de animales y, en algunos casos, de personas.

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Una vez que los huevos eclosionan, las larvas penetran en los tejidos vivos y comienzan a alimentarse, causando lesiones dolorosas y de rápida evolución.

Los expertos advierten que, sin tratamiento oportuno, las infestaciones pueden provocar infecciones secundarias, deterioro físico de los animales e incluso la muerte en casos severos.

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En humanos, la enfermedad suele presentarse en personas con heridas expuestas o condiciones que facilitan la invasión de las larvas, por lo que las autoridades recomiendan mantener una adecuada higiene y acudir de inmediato a los servicios médicos ante cualquier lesión sospechosa.

Mantienen alerta sanitaria en varias regiones del país

Las autoridades federales reiteraron que continúan las acciones de vigilancia epidemiológica para contener el avance del gusano barrenador y reducir el impacto sanitario y económico que representa para México.

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Aunque los esfuerzos de control se han intensificado en las zonas más afectadas, el número de casos activos mantiene la alerta entre productores ganaderos, especialistas en salud animal y autoridades sanitarias, quienes insisten en la importancia de la prevención, la detección temprana y la notificación inmediata de posibles infestaciones.

Con más de 2 mil casos activos en animales y 235 contagios humanos registrados durante 2026, el gusano barrenador sigue siendo uno de los principales retos sanitarios para el sector agropecuario y de salud pública en el país.

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