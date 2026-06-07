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Elecciones Coahuila 2026: más de 4 mil casillas recibirán votos para renovar el Congreso local

Esta es la única jornada electoral del año en el país

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Saltillenses abarrotaron la casilla especial instalada en la Central de Autobuses, el día de hoy se elegirá a nuevo gobernador de la entidad y diputados locales.
Coahuilenses elegirán este domingo a diputados locales (Foto: Cuartoscuro)

Este domingo 7 de junio, los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas para participar en la elección que definirá la integración del Congreso local, en una jornada considerada relevante para el futuro político de la entidad y que representa el único proceso electoral programado en el país durante 2026.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado, incluidas 15 casillas especiales que operarán con urnas electrónicas como parte de una prueba piloto destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos de votación.

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Durante esta jornada electoral, la ciudadanía coahuilense elegirá a 25 integrantes del Congreso local. De ellos, 16 serán electos por el principio de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

Aunque la organización directa de la elección corresponde al organismo electoral local, el INE participa en tareas de coordinación y supervisión para garantizar que el proceso se desarrolle bajo condiciones de legalidad, transparencia y certeza.

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La elección es observada con especial atención debido a que definirá la composición política de la próxima legislatura en una entidad gobernada actualmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que podría influir en el equilibrio de fuerzas políticas dentro del estado.

Urnas electrónicas serán utilizadas en varios municipios

Saltillenses abarrotaron la casilla especial instalada en la Central de Autobuses, el día de hoy se elegirá a nuevo gobernador de la entidad y diputados locales.
NE implementará una prueba piloto con 60 urnas electrónicas (Foto: Cuartoscuro(

Como parte de los esfuerzos para modernizar los procesos electorales, el INE implementará una prueba piloto con 60 urnas electrónicas distribuidas en 15 casillas especiales.

Estos equipos estarán ubicados en ocho distritos electorales que abarcan municipios como Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

La autoridad electoral señaló que esta tecnología permitirá evaluar la viabilidad de ampliar el uso de herramientas digitales en futuras elecciones, manteniendo la seguridad y confiabilidad del voto ciudadano.

Observación electoral alcanza cifras récord

La consejera del INE, Carla Humphrey, destacó la importancia de la observación electoral como un mecanismo que fortalece la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Para esta elección fueron acreditadas 5 mil 946 personas observadoras electorales, derivadas de más de 7 mil 100 solicitudes recibidas por las autoridades.

De acuerdo con el organismo, una característica destacada es la amplia participación de jóvenes de entre 21 y 25 años de edad, lo que refleja un creciente interés de las nuevas generaciones en la vigilancia y fortalecimiento de la democracia.

Las cifras colocan a Coahuila como uno de los estados con mayor participación ciudadana en materia de observación electoral, convirtiéndose en un referente a nivel nacional.

Cómo ubicar la casilla para votar en Coahuila

Edificio del INE con pilas de billetes y monedas, una urna electoral con bandera mexicana y texto 'Elecciones 2027', y gráficos de tendencia alcista.
Consultar la ubicación exacta de su casilla mediante la plataforma digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INE recordó que los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de su casilla mediante la plataforma digital habilitada para este fin.

Para realizar la búsqueda es necesario ingresar el número de sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente, documento indispensable para ejercer el sufragio.

Las autoridades hicieron un llamado a verificar previamente la ubicación de la casilla correspondiente para agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la jornada.

Las casillas abrirán sus puertas a las 8:00 de la mañana y permanecerán en funcionamiento hasta las 6:00 de la tarde, horario en el que concluirá oficialmente la recepción de votos.

El Instituto Nacional Electoral exhortó a la ciudadanía a participar de manera responsable y en un ambiente de respeto, legalidad y civilidad.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y otorgar legitimidad a los resultados que definirán la integración del Congreso de Coahuila para los próximos años.

Con esta jornada electoral, miles de coahuilenses tendrán la oportunidad de decidir el rumbo legislativo de la entidad en un proceso que será seguido de cerca por autoridades, partidos políticos y observadores nacionales.

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