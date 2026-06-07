Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón

Con Japón ya instalado, el organismo tendría que reorganizar horarios y espacios para evitar cruces si llega la delegación sueca.. (Fotos: REUTERS)

La previa del Mundial 2026 en Monterrey se ha visto marcada por una polémica inesperada: Suecia habría solicitado a la FIFA cambiar su sede de entrenamientos y dejar de lado las instalaciones de Tigres, siguiendo el camino iniciado por Japón.

Aunque la petición aún no ha sido confirmada oficialmente, el reporte difundido por fuentes cercanas al entorno puso bajo la lupa la infraestructura universitaria.

Los directivos japoneses detectaron césped duro e irregular en el CET y adviertieron riesgo de lesiones por no cumplir los estándares de calidad. REUTERS/Cristian De Marchena

El caso refleja cómo las exigencias de selecciones acostumbradas a estándares de primer nivel, pueden modificar la logística prevista por la FIFA. En este sentido, El Barrial, complejo deportivo de los Rayados, habría aparecido como la alternativa predilecta para garantizar condiciones óptimas de preparación.

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Japón abre la polémica

Japón fue el primero en manifestar su inconformidad con las canchas del Centro de Entrenamiento Tigres (CET). Tras revisar el césped, los directivos nipones consideraron que no cumplía con los estándares de seguridad y calidad requeridos para una Copa del Mundo.

Problemas detectados : césped duro, irregular y con riesgo de lesiones.

Cambio inmediato : la FIFA autorizó su traslado a El Barrial , donde encontraron instalaciones modernas.

Declaración clave: Takefusa Kubo señaló: “el campo de ayer no estaba muy bien… el campo de hoy está muy bien”.

Jugadores de Japón como Kubo manifiestaron su inconformidad con las canchas del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) tras revisar el césped. REUTERS/Cristian De Marchena

De esta manera, el conjunto nipón abrió el debate y marcó un precedente que habría influido directamente en la postura sueca.

Suecia sigue los pasos de Japón

El reporte de Willie González adelantó que Suecia habría solicitado a la FIFA entrenar en El Barrial en lugar del Volcán.

Aunque no existe un conflicto directo con Tigres, la decisión habría respondido a referencias positivas sobre el complejo de Rayados y a la similitud de sus canchas con el Estadio BBVA, donde los suecos debutarán contra Túnez.

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Solicitud presentada : Suecia habría pedido formalmente el cambio de sede.

Motivos principales : césped de calidad y condiciones prácticamente idénticas al Gigante de Acero.

Impacto inmediato: el Universitario quedaría fuera de la planeación mundialista para estas selecciones.

Tras la polémica con Japón, Suecia habría solicitado a la FIFA cambiar su sede de entrenamientos rumbo al Mundial 2026 y dejar las instalaciones de Tigres. (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

Esta aparente petición sueca reforzaría la percepción de que El Barrial es la opción más confiable y moderna en Monterrey.

El Barrial gana protagonismo mundialista

La infraestructura de El Barrial ha sido considerada una de las más completas del futbol mexicano, con canchas avaladas por FIFA, hotel de concentración y áreas médicas.

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Ventaja competitiva : instalaciones modernas y césped nivelado.

Organización FIFA: deberá ajustar calendarios para que ambas selecciones compartan las canchas sin cruzarse.

El Barrial, complejo deportivo de Rayados, apareció como la alternativa para la logística de la FIFA ante las exigencias de selecciones con estándares de primer nivel. REUTERS/Cristian De Marchena

En este sentido, la llegada de Japón y la posible incorporación de Suecia continúan consolidando a El Barrial como el “salvavidas” del Mundial 2026 en Monterrey, proyectando una imagen de modernidad frente a las carencias del Universitario y reforzando la reputación de Rayados como anfitriones de primer nivel.