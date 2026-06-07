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Quién es Ferran Reverter, el directivo del América que está siendo señalado como culpable de la salida de Jardine y Baños

La institución azulcrema ha enfrentado un intenso ambiente de cambios e incertidumbre en los últimos días

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Ilustración de Jose Reverter, un hombre de piel morena clara, traje azul y camisa blanca, gesticulando con la mano derecha, sobre fondo azul con el logo de Club América.
El exdirectivo del FC Barcelona asumió un rol central dentro de las Águilas tras la alianza con General Atlantic y Emilio Azcárraga Jean. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Club América vive días de gran incertidumbre tras la reciente renuncia de André Jardine al banquillo y los reportes sobre una eventual salida de Santiago Baños.

En este contexto, el nombre de Ferran Reverter empieza a aparecer como figura clave en las versiones sobre los cambios más recientes dentro de la estructura azulcrema.

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El Club América anuncó en marzo la llegada de Reverter como una apuesta por la profesionalización e identidad corporativa. REUTERS/Albert Gea
El Club América anuncó en marzo la llegada de Reverter como una apuesta por la profesionalización e identidad corporativa. REUTERS/Albert Gea

Aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte la directiva de las Águilas, distintas fuentes y voces en el entorno americanista apuntan a que Reverter habría jugado un papel relevante en la toma de decisiones que han sacudido al club tras el cierre del Clausura 2026.

De Barcelona al América: la trayectoria de Reverter

Según el anuncio oficial publicado en marzo, la llegada de Ferran Reverter al Club América respondió a una apuesta por la profesionalización y la identidad corporativa:

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  • Ejecutivo español con más de 20 años de experiencia en gestión deportiva y empresarial.
  • Fue CEO del FC Barcelona, donde encabezó procesos de reestructura financiera y decisiones polémicas en la plantilla.
  • En el América, ocupa el cargo de director general tras la alianza con General Atlantic, reportando directamente a Emilio Azcárraga Jean.
  • Su presencia es vista como un movimiento estratégico para fortalecer la administración e imponer estándares globales en la toma de decisiones.
Ferran Reverter, ex CEO del FC Barcelona, suma más de 20 años de experiencia en gestión deportiva y empresarial, con antecedentes de reestructura financiera. REUTERS/Albert Gea
Ferran Reverter, ex CEO del FC Barcelona, suma más de 20 años de experiencia en gestión deportiva y empresarial, con antecedentes de reestructura financiera. REUTERS/Albert Gea

En este sentido, diversos analistas han señalado que su perfil puede estar detrás de la revisión de liderazgos y estructuras dentro del club.

Las posibles decisiones que han levantado sospechas en Coapa

En las últimas semanas, versiones periodísticas y comentarios de analistas han sugerido que la llegada de Reverter habría impulsado una revisión profunda en Coapa:

  • Se habla de una auditoría interna ordenada por Reverter para examinar finanzas, fichajes y contratos recientes.
  • Estas medidas habrían generado incertidumbre entre directivos previos y acelerado la posible salida de Baños.
  • Respecto a Jardine, algunos reportes indican que Reverter habría influido en la decisión de no renovarle, señalando factores deportivos y financieros.
Versiones y comentarios apuntan a que Reverter ordenó una auditoría interna en Coapa que concluyó en la salida de André Jardine del banquillo azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez
Versiones y comentarios apuntan a que Reverter ordenó una auditoría interna en Coapa que concluyó en la salida de André Jardine del banquillo azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez

Hasta ahora, la directiva del club no ha hecho oficial ninguna de estas salidas ni el rol exacto de Reverter en las mismas, pero el ambiente de cambio es notorio en menos de una semana.

Las Águilas ante un nuevo escenario

Con los movimientos recientes, el América estaría en proceso de una transformación institucional profunda:

  • El club apuesta por una estructura moderna y eficiente, aunque el costo podría ser la salida de figuras centrales de los últimos años.
  • La gestión de Reverter se asocia a la posibilidad de mayor control financiero y exigencia en resultados, pero también a un ambiente de incertidumbre interna.
  • A cinco días del Mundial, la afición y el club se mantienen a la expectativa ante el futuro americanista y posibles anuncios.
El Club América atraviesa incertidumbre tras la renuncia de Jardine al banquillo y versiones sobre una eventual salida de Santiago Baños. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Club América atraviesa incertidumbre tras la renuncia de Jardine al banquillo y versiones sobre una eventual salida de Santiago Baños. REUTERS/Eloisa Sanchez

El desenlace marcará si este nuevo enfoque consolida o fragmenta la identidad ganadora del América.

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