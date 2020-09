Asaltos en Edomex: estas son las rutas de transporte público más peligrosas

Entre los meses de enero y julio de este año se reportaron 4,217 asaltos: un promedio de 138 cada semana (Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.com)

De acuerdo con cifras reportadas por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es la entidad federativa más peligrosa para usar el transporte público en todo el país porque registra el mayor número de robos.

Entre los meses de enero y julio de este año se reportaron 4,217 asaltos: un promedio de 138 cada semana.

Olivia Rosales, usuaria de transporte público en el estado, declaró a Excélsior que “no saco el celular, trato de llevar nada más lo que es mi pasaje a la mano, para evitar ese tipo de cosas, pero aún así si llevas te asaltan, te lo quitan y te pegan y si no llevas pues te pegan por no llevar”.

Mientras tanto, autoridades de la entidad tienen identificadas las rutas en las cuales las probabilidades de que usuarios sean víctimas de asaltos es alta. La mayor posibilidad de ser asaltado es abordando en Ecatepec para viajar por la carretera México–Texcoco en un martes entre las 06:00 y 09:00 horas.

Los cinco más inseguros son: México-Texcoco, México-Querétaro, Boulevard Manuel Ávila Camacho, Vía José López Portillo, y México-Pachuca (Foto: Captura de pantalla)

Los cinco municipios del Estado de México que reportan el mayor índice de robo a pasajeros son: Toluca, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, y Ecatepec. Tres de ellos son conurbaciones con la Ciudad de México.

Otros cinco municipios de riesgo, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron Nezahualcóyotl, Tecámac, La Paz, Atizapán, y Valle de Chalco.

Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consultada por Excélsior reveló que de enero a julio de 2020 se reconocieron 15 corredores como los más peligrosos, donde pasajeros sufrieron de 1,180 asaltos. Los cinco más inseguros son:

El joven baleado falleció al llegar al hospital y ese fin de semana las redes sociales se estremecieron e hirvieron de rabia y de impotencia con las imágenes grabadas desde el interior de la unidad (Foto: Cristian Hernández/Cuartoscuro)

Otras vialidades consideradas como inseguras son la Avenida Central, la carretera México-Tizayuca, la carretera Atizapán-Villa Nicolás Romero, el Paseo Tollocan en la Vía Morelos, la carretera Naucalpan-Toluca en la avenida Gustavo Baz, y Avenida Chimalhuacán.

Un par de asaltantes fueron captados robando a mano armada a bordo de una combi del transporte público mientras circulaba en calles de Naucalpan, Estado de México; durante el atraco un joven fue baleado en el estómago y todos los pasajeros entregaron celulares y carteras ante el miedo de recibir un disparo.

El joven baleado falleció al llegar al hospital y ese fin de semana las redes sociales se estremecieron e hirvieron de rabia y de impotencia con las imágenes grabadas desde el interior de la unidad. Sin embargo, minutos antes fueron captados en otra ruta, con las mismas ropas, la misma mochila, el mismo modo de actuar.

“Normal, normal, aquí no pasó nada”, “Mira, papito, vete relajado, si no te agarro a balazos”, les dijeron a los pasajeros que se dirigían de Valle Dorado a Naucalpan.

Durante el primer trimestre de 2020 las autoridades observaron que los robos ocurrían sobre todo entre las 18:00 y las 20:59. Tras la llegada de la pandemia el horario cambió: la mayor parte de los hechos denunciados se dieron entre las 6:00 y las 8:59 (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Estatal mexiquense, Maribel Cervantes, al terminar la Jornada Nacional de la Sana Distancia hubo un repunte en los crímenes del estado como asaltos en el transporte público y el robo de vehículos.

Se trató del regreso oficial del crimen a las calles, luego de que el robo en transporte público con violencia cayera en el Estado de México durante el primer semestre del año a consecuencia de la pandemia. Si de enero a junio de 2019 se cometían en promedio 216 robos en transporte público por semana, en 2020 la cifra llegó a estacionarse en 138 casos por semana.

Durante el primer trimestre de 2020 las autoridades observaron que los robos ocurrían sobre todo entre las 18:00 y las 20:59. Tras la llegada de la pandemia el horario cambió: la mayor parte de los hechos denunciados se dieron entre las 6:00 y las 8:59.

