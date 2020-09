Realizan manifestación porque sus hijos no tienen medicamentos para el cáncer: un conductor casi los arrolla

Foto: Cuartoscuro.

Con un cartel de que ya se cumplieron 672 días de que niños con cáncer no reciben sus tratamientos debido al desabasto de medicamentos, padres ya familiares realizaron una protesta de al menos cinco horas afuera del hospital la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A pesar de que el director de la institución, Zoé Robledo, aceptó públicamente que se reuniría con ellos, hasta esta mañana no los había recibido, acusaron, por lo que cerraron las vialidades de esta importante avenida de tránsito, incluso en algún momento un automovilista de un carro rojo aceleró pese a que ahí se encontraban reunidos los manifestantes, aunque no hubo heridos.

“Ante la falta de quimioterapias y medicamentos para sus hijos y las falsas promesas de funcionarios públicos como el Director de ese Instituto Zoé Robledo y Humberto Pedrero, Director Administrativo, el día jueves 03 de septiembre del año en curso, a las 10:00 horas, se realizará una protesta sobre el Circuito Interior a la altura del Hospital Raza del IMSS como medida de presión para que surtan en tiempo y forma de medicamentos a su hospital, ya que esto se ha convertido en un círculo vicioso; medicamentos durante algunas semanas y ausencia de ellos durante meses”, manifestaron los demandantes en el comunicado dirigido a toda la sociedad.

Video: @azucenau / Twitter.

Por su parte, a través de su cuenta de twitter, @zoerobledo, respondió: Respecto a la solicitud de madres de niñas y niños con cáncer que se atienden en el Centro Médico Nacional La Raza de @Tu_IMSS, acordamos que mañana temprano las recibiré para una reunión de trabajo resolutiva”.

Con pancartas y playeras con la frase “Un día más sin quimio, solución inmediata al desabasto”, el grupo de padres de familia bloquearon la lateral de Circuito Interior, a la altura de donde se ubica el Hospital La Raza para protestar por la situación.

Foto: Cuartoscuro.

Casi se cumplen dos años de la escasez de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer, denunció Israel Rivas, padre de Dana, -una paciente con esta enfermedad- quien dijo que los familiares de los menores de edad volverán a salir a las calles para demandar que los acuerdos con las autoridades sean por escritos.

En entrevista radiofónica con Alejandro Cacho, informó que en punto de las 10:00 horas los padres de niños con cáncer acudirán al Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y bloquearán la zona de Eje 1 Poniente y Calzada Vallejo, en la colonia Vallejo Poniente.

Foto: Cuartoscuro.

Rivas indicó que el director del IMSS, Zoé Robledo, se comprometió a atender personalmente a los familiares de los infantes, sin embargo, dijo que esperan que los compromisos que se logren si se desarrolla una reunión se hagan por escrito y sean firmados.

“No solamente se trata de sentarse con él y de que nos echen un choro mareador y que nos digan que todo está muy bien. No se trata de eso, se trata de las condiciones de la reunión, porque nos hemos reunido con infinidad de personas, hasta con la secretaría de Gobernación, el simple diálogo no lleva los medicamentos a los hospitales”, expresó el padre de familia.

Foto: Cuartoscuro.

El padre de Dana señaló que en las anteriores encuentros con las autoridades estas les habían informado que ya se tenían los medicamentos, lo único que faltaba era distribuirlo a los diferentes hospitales del país, pero hasta el momento continúa el desabasto en las clínicas.

Finalmente, puntualizó que el gobierno no tiene un censo de cuántos niños con cáncer hay en el país, qué tipos de enfermedad presentan y cuáles son los fármacos que requieren.

Finalmente al rededor de las 13:00 horas fueron recibidos un grupo de padres y esperan que ahora sí queden los compromisos formados para que se asegure la entrega de estos medicamentos vitales.

