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Sección 22 vota a favor de millonario bono ofrecido por la SEP,  levantarán la huelga en CDMX y Oaxaca

El magisterio del estado votó a favor de la reorganización estratégico de las movilizaciones

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La SEP, encabezada por Mario Delgado, ofreció un bono económico a la Sección 22 que podría ser usado para cubrir plazas de docentes en Oaxaca.
La SEP, encabezada por Mario Delgado, ofreció un bono económico a la Sección 22 que podría ser usado para cubrir plazas de docentes en Oaxaca.

La tarde de este 19 de junio de 2026, en la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 en Oaxaca, integrantes de la CNTE votaron a favor de realizar un receso de la huelga que mantiene el magisterio tanto en la Ciudad de México como en el estado. Esto se da tras la mesa tripartita con la SEP, luego de distintos ofrecimientos, donde se incluye un “bono” como parte de la “oferta económica” del gobierno federal.

SEP ofrece “recurso económico” a la Sección 22

En el documento al que Infobae México tuvo acceso se estipulan los tres acuerdos en los que la mayoría de maestros de la Sección 22 estuvo de acuerdo:

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  1. Se ratifican por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Oaxaca los compromisos asumidos en la respuesta conjunta que se entregó a la Sección 22 de la CNTE el 5 de junio de 2026. En lo que respecta a las fechas previstas para el tema de la Nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca, se actualizarán de común acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Sección XXII de la CNTE.
  2. El Gobierno Federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño, para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026.
  3. En las mesas tripartitas que se agenden con la Sección 22 de la CNTE Oaxaca se abordarán temas referentes a asuntos de carácter operativo de los niveles educativos; reparación de daños a víctimas, justicia y de seguridad social de los casos que presente esa representación sindical.
La SEP realizó una propuesta económica a la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. (Foto: Especial)
La SEP realizó una propuesta económica a la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. (Foto: Especial)

La minuta fue firmada por el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, así como la Secretaria General de dicha sección, Yenny Aracely Pérez Martínez.Fuentes consultadas indicaron que el recurso económico ofrecido por la SEP también podría ser utilizado para las necesidades del personal y la infraestructura.

Propuesta económica no es para levantar plantón

El “cese estratégico de la movilización” fue respaldado con 12 mil 818 votos a favor, con la que la Sección 22 se “reorganizará” con otros estados, con la finalidad de “sumar fuerzas” en el movimiento de la Coordinadora, entrando a “una nueva etapa de la jornada de lucha”, sin “claudicar en las demandas”, advirtió la dirigente.

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La maestra Yenny Aracely aclaró en entrevista para medios de comunicación que el ofrecimiento de la SEP no es “para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento”, adelantó que esta partida podría traducirse en la “contratación de personal docente”.

Aclaró que existe un “rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal, y por lo tanto se estará revisando cómo se va a impulsar precisamente ese recurso”.

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