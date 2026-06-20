Es es el reglamento de FIFA por el que México tiene asegurado el primer lugar del Grupo A

México amarró el liderato del Grupo A. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La Selección Mexicana no solo consiguió su boleto a la siguiente ronda del Mundial de 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur. El triunfo también le permitió asegurar de manera anticipada el liderato del Grupo A gracias a un cambio en el reglamento de la FIFA para esta edición del torneo.

A diferencia de los Mundiales anteriores, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de goles general, sino el resultado entre las selecciones igualadas en puntos.

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El cambio en el reglamento de la FIFA que favorece a México

Para el Mundial de 2026, la FIFA modificó el orden de los criterios de desempate en la fase de grupos.

Si dos selecciones terminan con la misma cantidad de puntos, el primer aspecto que se toma en cuenta ya no es la diferencia de goles acumulada durante el torneo.

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Ahora, el organismo establece que primero se revisan los puntos obtenidos en el enfrentamiento directo entre los equipos empatados. Si la igualdad persiste, se analiza la diferencia de goles en ese partido y posteriormente la cantidad de anotaciones marcadas entre ambos.

Solo después entran en consideración la diferencia de goles general, los goles anotados en toda la fase de grupos, el criterio de fair play y, como última instancia, el ranking mundial de la FIFA.

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Las nuevas reglas benefician al Tri. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Este ajuste cambió por completo el panorama en el Grupo A. México derrotó 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada, por lo que cualquier empate en puntos entre ambas selecciones favorece automáticamente al Tricolor debido al resultado obtenido en ese enfrentamiento.

Se trata de una diferencia importante respecto a torneos anteriores, cuando una goleada en la última jornada podía modificar el liderato del grupo gracias a la diferencia de goles.

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Bajo las reglas actuales, ese escenario ya no aplica si el duelo directo entre los equipos empatados ya definió la ventaja para uno de ellos.

¿Por qué México ya no puede perder el liderato del Grupo A?

Después de dos jornadas, México suma seis puntos tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur. Los asiáticos permanecen con tres unidades y, aunque todavía pueden ganar su último partido frente a Sudáfrica, únicamente alcanzarían seis puntos.

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En ese escenario, México también podría terminar con seis unidades si pierde ante República Checa. Sin embargo, el reglamento impide que Corea del Sur lo supere en la clasificación, ya que el primer criterio de desempate es precisamente el resultado entre ambos equipos, favorable al conjunto mexicano gracias a la victoria por 1-0.

(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Por ello, la diferencia de goles que consigan las selecciones en la última jornada ya no tiene impacto en la lucha por el primer lugar entre México y Corea del Sur.

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Incluso si los asiáticos obtuvieran una victoria amplia y el Tricolor cayera por varios goles, la posición en la tabla no cambiaría debido al criterio del enfrentamiento directo.

Con ello, el encuentro ante República Checa deja de ser decisivo para definir al líder del sector. El equipo dirigido por Javier Aguirre ya tiene garantizado el primer puesto y afrontará el cierre de la fase de grupos con la tranquilidad de saber que avanzará como cabeza del Grupo A.

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