Charly Rodríguez disfruta vacaciones de ensueño luego de quedar fuera de la Selección de México

Charly Rodríguez ganó el título con Cruz Azul tras quedar fuera del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Carlos Rodríguez, futbolista mexicano que milita en el Club de Futbol Cruz Azul, —campeón del Futbol Mexicano— , se perdió el Mundial 2026 al no estar en consideración del técnico Javier Aguirre pese a mantener un nivel de futbol ágil, versátil y dinámico.

Aunque el Tricolor ya comenzó su participación en la Copa del Mundo como uno de los tres organizadores, Charly Rodríguez prefiere alejarse del futbol por un momento para vivir momentos mágicos y llenos de amor junto a su familia en Disneylandia,

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La ausencia de Charly, en la lista final del ‘Vasco’, generó varias críticas, principalmente de la afición de Cruz Azul, porque consideraron injusta su exclusión en la Selección Mexicana aun cuando se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la Liga Mx en el torneo Clausura 2026.

Si bien, Charly Rodríguez formó parte de la preparación mundialista de la Selección Mexicana, sin embargo, Javier Aguirre lo consideró en pocas ocasiones que su inactividad pudo ser la razón principal para que el centrocampista se quedara fuera del Mundial 2026.

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El jugador de Cruz Azul vacaciona junto a su familia en Disneylandia. (Instagram / charlyrdz)

Números de Charly Rodríguez con la selección del Vasco Aguirre

Carlos Rodríguez jugó 15 partidos bajo la dirección de Javier Aguirre en la Selección Mexicana absoluta. Fue convocado para 23 de los 26 encuentros que dirigió el Vasco en su último proceso rumbo al Mundial 2026, pero solo tuvo actividad en 15 de ellos. Participó en la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2024 y en la Copa de Oro del 2025, aunque no disputó minutos en las finales de dichas competiciones

A días de presentar la lista oficial para la Copa del Mundo, Rodríguez mantenía la ilusión de recibir el llamado del Vasco Aguirre para disputar su segunda justa mundialista cuatro años después de su debut en Qatar 2022, pero el seleccionador se decantó por otros perfiles y dejó fuera a Charly.

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Campeón con la Máquina de Cruz Azul

Cruz Azul ganó el título del C2026 con Charly Rodríguez como capitán. REUTERS/Henry Romero2025

Portando el gafete de capitán en la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, Carlos Rodríguez conquistó la décima estrella con la Máquina de Cruz Azul, declarando públicamente que por alguna razón se mantuvo en el equipo cementero tras quedar ausente en la convocatoria del Tricolor.

“Sí, Dios, el destino por algo me puso acá, por algo me dejó con el equipo (Cruz Azul). Tenía esa sensación de que este torneo era el indicado y gracias a Dios acá estamos", dijo en CU después de coronarse campeón del futbol de México con el Club de Futbol Cruz Azul.

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Cumplió promesa a Erik Lira

Los jugadores mexicanos se coronaron con Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

A diferencia de Charly Rodríguez, el Vasco Javier Aguirre sí convocó a Erik Lira para jugar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y el acuerdo, pactado por los directivos, es que los futbolistas considerados por el técnico nacional no jugarían las finales de la Liga MX.

Por esa razón, Erik Lira no disputó un minuto de la Liguilla con la Máquina cementera, pero su compañero, Charly Rodríguez, le prometió que harían su mayor esfuerzo para conseguir el título liguero, el cual ya se encuentra en las instalaciones de La Noria tras ganar el torneo mexicano. Aunque Lira no tenía permiso de jugar, sí asistió a la final en CU y junto a Charly Rodríguez alzaron la décima copa de campeón del Club de Futbol Cruz Azul.

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Carrera de Charly Rodríguez como futbolista profesional

Charly Rodríguez se coronó con Cruz Azul en el Clausura 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

Carlos Rodríguez actualmente juega en Cruz Azul, donde es capitán y centrocampista. Previamente, su carrera profesional dio inicio en el Club de Futbol Monterrey Rayados, con quien debutó el 20 de octubre de 2018 en el triunfo de 2-1 ante los Diablos Rojos del Toluca FC.

Charly Rodríguez festejó con la plantilla regiomontana el título del Apertura 2019 y la Copa Mx en 2020. Por otra parte, con la Máquina de Cruz Azul, el mexicano ganó la Supercopa de la Liga MX en 2022 y no hace mucho el campeonato de Primera División del balompié mexicano.

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