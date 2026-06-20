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¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

Los Bafana Bafana llegan con un solo punto en dos partidos y están obligados a sumar en la última fecha para sostener sus esperanzas

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Con una victoria sobre Corea del Sur en el cierre de la fase de grupos, los sudafricanos quedarán atentos al duelo entre México y Chequia. (Reuters/Brett Davis)
Con una victoria sobre Corea del Sur en el cierre de la fase de grupos, los sudafricanos quedarán atentos al duelo entre México y Chequia. (Reuters/Brett Davis)

La Selección de Sudáfrica enfrenta un cierre de fase de grupos con el margen mínimo para seguir avanzando en el Mundial 2026.

Tras sumar solamente un punto en dos partidos, el equipo sudafricano requiere una combinación precisa de resultados para clasificar a los dieciseisavos de final, ya sea como segundo lugar del Grupo A o como uno de los mejores terceros.

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Sudáfrica y República Checa repartieron puntos en su enfrentamiento, por lo cual ambas selecciones dependerán de una actuación sobrealiente ante Corea del Sur y México para mantener vivas sus esperanzas. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Sudáfrica y República Checa repartieron puntos en su enfrentamiento, por lo cual ambas selecciones dependerán de una actuación sobrealiente ante Corea del Sur y México para mantener vivas sus esperanzas. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El formato actual permite que incluso el tercer puesto tenga posibilidades de avanzar, pero para Sudáfrica cada detalle contará: diferencia de goles, cantidad de puntos y resultados en otros grupos serán decisivos en la última jornada.

La única vía directa: vencer a Corea del Sur

Sudáfrica sólo mantiene esperanzas si logra sumar tres puntos en su último encuentro ante Corea del Sur. Un empate o una derrota lo dejaría automáticamente fuera de la contienda.

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Para clasificar como segundo lugar del Grupo A, Sudáfrica necesita sumar y esperar resultados ajenos.

  • Ganando a Corea del Sur, llega a 4 puntos.
  • Si República Checa empata o pierde contra México, Sudáfrica termina segundo y clasifica directo.
  • En caso de que Chequia gane a México, habría un doble empate. En ese caso:
    • El segundo lugar se define por diferencia de goles.
    • Si persiste el empate, se consideran los goles anotados y el criterio de tarjetas.
Sudáfrica sólo mantiene opciones de avanzar si vence a Corea del Sur en su último partido, ya que una derrota la dejaría automáticamente fuera del Mundial 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Sudáfrica sólo mantiene opciones de avanzar si vence a Corea del Sur en su último partido, ya que una derrota la dejaría automáticamente fuera del Mundial 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko

De esta manera, la victoria es el único escenario que mantendría viva la ruta directa a la siguiente ronda para los Bafana Bafana.

¿Puede avanzar como uno de los mejores terceros?

En caso de no lograr el segundo puesto, Sudáfrica podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, pero sólo si gana:

  • Con 4 puntos, tiene buenas probabilidades de avanzar como segundo y como tercero.
  • La diferencia de goles y los goles anotados serán clave para quedar por encima de otros terceros.
  • Si hay empate en todos los criterios, el fair play (menos tarjetas) o incluso un sorteo pueden definir la clasificación.
Mundial 2026 - Corea - Rep. Checa
Una derrota ante Corea del Sur sepultaría las esperanzas de los Bafana Bafana en el Grupo A. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Así, los sudafricanos deben buscar ganar por la mayor diferencia posible para fortalecer sus posibilidades como mejor tercero.

¿A quién podría enfrentar Sudáfrica si avanza?

Basados en todas estas posibles combinaciones, la posición final de Sudáfrica determinará rivales de distinta dificultad en dieciseisavos:

  • Si avanza como segundo del Grupo A, enfrentará al segundo del Grupo B, que hoy podría ser Canadá o Suiza.
  • Si clasifica como uno de los mejores terceros, se medirá ante un primer lugar de grupo, como AlemaniaBélgicaPaíses Bajos o Inglaterra, dependiendo de la combinación final de clasificados.
  • Los cruces específicos quedarán definidos sólo hasta que termine la fase de grupos y se conozcan todos los terceros lugares.
En caso de lograr la hazaña frente a los coreanos, Suiza o Canadá podrían esperar a los sudafricanos en dieciseisavos. REUTERS/Daniel Cole
En caso de lograr la hazaña frente a los coreanos, Suiza o Canadá podrían esperar a los sudafricanos en dieciseisavos. REUTERS/Daniel Cole

En ese sentido, cada escenario exige no sólo sumar, sino hacerlo con contundencia en la última jornada para mantener viva la esperanza sudafricana.

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