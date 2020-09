Los desvíos millonarios de César Duarte y Juan Collado en Chihuahua eran para Carlos Salinas de Gortari: Javier Corral

El ex Presidente de México, Carlos Salina de Gortari, acompañado del abogado Juan Collado

El desvío de 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, a través del abogado Juan Collado Mocelo, fue para cumplir un compromiso que César Duarte tenía con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, así lo aseguró el actual gobernador de esa entidad, el panista Javier Corral.

Detalló que César Duarte Jáquez buscaba la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que quería el impulso del ex presidente .

“El ex Gobernador quiso ser presidente nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser Presidente de la República”, reveló expresó Corral en un espacio semanal en un canal local.

Agregó que César Duarte y Salinas de Gortari acordaron sacar recursos a través del abogado, quien se encuentra preso desde hace más de un año en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que César Duarte buscaba dirigir al PRI y buscó la ayuda del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. (Foto: Especial)

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

“Convinieron sacar recursos, por la vía de este abogado. Quiero decirte que el modelo operó en otros estados. Lo mismo. Él hacía lo mismo con otras entidades. Nosotros hemos pasado información a otros estados por si quieren tomar cartas en el asunto”, afirmó.

Javier Corral señaló que con esta imputación se demostró cómo se desviaron los recursos mediante contratos simulados de servicios profesionales en materia jurídica.

“Por supuesto que no hubo ningún servicio, todo era simulado, como fueron muchísimos. “Esta es una investigación en la que los fiscales del Estado de Chihuahua han demostrado cómo se desviaron recursos públicos mediante un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, pero que en realidad obedecían a un compromiso que tenía el ex Gobernador de Chihuahua con Carlos Salinas de Gortari, el ex presidente de México”, aseveró.

El pasado lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Juan Collado y este miércoles fue presentado ante la jueza de Control del Tribunal Superior de Chihuahua, Guadalupe Hernández.

El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, informó que el delito que se le imputa al abogado es peculado agravado, en la causa penal 778/200.

La FGE documentó que Juan Collado, junto con servidores públicos y personas externas, desviaron 13 millones 780 mil pesos del erario, de enero de 2013 a marzo de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado utilizó su despacho para simular la prestación de un servicio, proporcionó facturas, operó el trámite administrativo de contratación simulado con los funcionarios involucrados y recibió el dinero desviado.

Las otras acusaciones

Juan Collado (Foto: Cuartoscuro)

Apenas este miércoles 2 de septiembre, un juez federal radicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso al abogado Juan Collado, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

El juez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó elementos suficientes en la comisión del delito de fraude, por lo que ahora, la Fiscalía tiene un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria y determinar si Collado es responsable o no.

Juan Collado Mocelo se encuentra detenido desde el 9 de julio de 2019. Su arresto ocurrió cuando comía en un restaurante junto con el ex poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps.

Fue imputado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el empresario Sergio Bustamente, lo acusó de la apropiación fraudulenta de un terreno ubicado en el estado de Querétaro (propiedad de Bustamante) por 24 millones de pesos, a través de una sociedad llamada “Libertad Servicios Financieros” y de la cual, era presidente. El juez le dictó prisión preventiva oficiosa por máximo dos años.

Pero no fue al único que el empresario queretano señaló. Aseguró que los verdaderos dueños de Caja Libertad Servicios Financieros eran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el actual gobernador de Querétaro Francisco Domínguez y Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.

Juan Collado también es investigado por lavado de dinero y gestiones indebidas del descongelamiento de 76.5 millones de euros de una cuenta suya en el microestado de Andorra, en la Unión Europea.

MÁS DE ESTE TEMA:

Los seis personajes clave en el primer círculo de Juan Collado, el ex abogado de la élite política

Juan Collado, el ex abogado de la élite política, fue vinculado a proceso por fraude

Del lujo a la prisión: la boda que marcó la caída de la poderosa élite de la política mexicana