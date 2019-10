Entre los famosos y poderosos invitados estuvieron el ex presidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Eduardo Medina Mora, Rosario Robles ex secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otros políticos y funcionarios públicos, además del famoso intérprete español Julio Iglesias, quien incluso cantó su popular tema “Abrázame” a la pareja de recién casados.