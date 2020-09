Los seis personajes clave en el primer círculo de Juan Collado, el ex abogado de la élite política

Juan Collado fue muy cercano a los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto (Foto: Especial/ Cuartoscuro)

Conocido como “el abogado del poder político” en México, Juan Collado Macedo, quien se encuentra preso desde hace más de un año por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita y este miércoles fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, tuvo entre sus clientes a personajes de gran importancia en la vida pública del país.

Entre ellos destacan ex presidentes, ex gobernadores, políticos de todos los colores partidistas y líderes sindicales.

Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada, Carlos Romero Deschamps y Enrique Peña Nieto, son algunos de los personajes que fueron representados legalmente por Collado Mocelo o su firma de abogados.

Carlos y Raúl Salinas de Gortari

El letrado ha estado detrás de algunos de los episodios más controvertidos del país. Cercano al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, defendió a su hermano Raúl, quien fue acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien era su cuñado y había sido secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernador de Guerrero.

El hermano del ex mandatario fue condenado inicialmente a 50 años de prisión, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, en 1994. El atentado se produjo en plena crisis política del PRI, pues fue en el mismo año en el que asesinaron al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Raúl Salinas estuvo 10 años en prisión. Sin embargo, en 2005 un tribunal anuló la sentencia, dejándolo en libertad. Para ese entonces, aún tenía pendiente el proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. En 2014, otro juez lo absolvió de dichos cargos. En ambos procesos, Juan Collado fue uno de sus abogados.

Carlos Ahumada

Juan Collado presentó a Carlos Salinas con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz, a quien también representó en 2004 tras protagonizar un escándalo de corrupción al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En marzo de ese año, fueron divulgados varios videos en los que colaboradores cercanos a Andrés Manuel López Obrador -en ese entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México-, aceptando sobornos. En dichas grabaciones, aparecía Ahumada dando fajos con miles de dólares a René Bejarano, ex secretario particular del tabasqueño. Luego de hacerse públicos los videos, Ahumada huyó a Cuba, donde fue detenido y enviado de vuelta a México.

El empresario ingresó al Reclusorio Norte el 28 de abril de 2004 y Juan Collado fue su abogado. Luego de tres años en prisión y librar cinco procesos penales, salió libre. En su libro “Derecho de Réplica”, Ahumada Kurtz reveló que la difusión de los videos había sido planeada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández de Cevallos, con el respaldo del entonces presidente, Vicente Fox Quesada.

En una entrevista concedida a El Universal en 2014, el empresario aseguró que Collado le presentó a Salinas y que tras su detención, fue su abogado quien le pidió guardar silencio tras el escándalo.

Mario Villanueva Madrid

Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo estuvo preso por lavado de dinero (Foto: especial)

El ex gobernador de Quintana Roo, reconocido por ser cercano a Carlos Salinas, fue acusado de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

Fue acusado de facilitar la movilización de la droga de Colombia a Estados Unidos, pasando por Quintana Roo. Se giraron cuatro órdenes de aprehensión en su contra por la comisión de 13 delitos; sin embargo, huyó en 1999.

Dos años más tarde fue capturado en Cancún, Quintana Roo. En 2002, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición. Aunque pasó parte de su sentencia en el país vecino, fue enviado de vuelta a México en 2017 para terminar de cumplir su condena de 28 años de prisión. Su abogado también fue Juan Collado.

En junio de 2018, el ex mandatario fue trasladado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, al Centro de Reinserción Social de Chetumal. Desde el 10 de junio de 2020, Mario Villanueva Madrid se encuentra en prisión domiciliaria temporal (en Quintana Roo) debido a su delicado estado de salud.

Carlos Romero Deschamps

El líder petrolero, Carlos Romero Deschamps (Foto: Especia)

Quien fuera el poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, también fue cliente de Collado Mocelo.

De hecho, Romero Deschamps comía con Juan Collado en un lujoso restaurante cuando el abogado fue detenido y de acuerdo con versiones periodísticas, Carlos Romero pensó que el operativo era para arrestarlo a él.

A la par de su puesto como líder sindical, fue tres veces Diputado y dos veces Senador de la República, sin importar que en numerosas ocasiones, había sido señalado de corrupción y de enriquecerse a costa de su cargo.

En el año 2000, Romero Deschamps estuvo involucrado en el caso Pemexgate, en el cual se realizó el desvío de al menos 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa.

Y aunque en el 2003, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral, el proceso fue suspendido en 2006 por falta de pruebas y en el 2011 fue dado por finalizado de manera inapelable.

Romero Deschamps renunció a su cargo en el Sindicato petrolero el 16 de octubre de 2019, luego de que se confirmara que existen al menos nueve denuncias en su contra ante la FGR,la UIF y en la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.

Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron en mayo del año pasado (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los últimos casos en los que Juan Collado representó a un político poderoso fue en el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.

Sobre el ex presidente existen fuertes señalamientos que lo vinculan con la rampante corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Emilio Lozoya, quien interpuso una denuncia en contra del ex mandatario y contra el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, por supuestamente, haberlo obligado a aceptar los sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht y que habrían ido a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Otros escándalos de corrupción vinculados con el político mexiquense son el presunto pago de sobornos de legisladores de oposición para que aprobaran la Reforma Energética, la Casa Blanca, derroches millonarios e incluso, la acusación del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de que el ex mandatario le dio una suma de dinero en compensación por la “persecución de la que era objeto”.

Otros personajes ligados a Juan Collado caídos en desgracia

A finales de mayo de 2019, Mar Collado, la hija del abogado se casó. A la fastuosa celebración acudieron la crema y nata de la política mexicana y del jet set, incluso internacional.

Pero poco después de un mes de la boda, altos ex funcionarios y algunos otros en funciones, incluso el mismo Juan Collado, fueron señalados por presuntos actos ilícitos como el caso de Rosario Robles Berlanga (ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), Eduardo Medina Mora (ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) o Alfredo Elías Beltrán (ex titular interino de la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República); por lo que la celebración comenzó a ser llamada “la boda maldita”.

