De “ya pasó lo peor” a “no hubo “hambruna”: la realidad detrás del panorama económico que presentó López Obrador

Segundo Informe de Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rindió desde Palacio Nacional su segundo Informe de Gobierno . Ahí, como era de esperarse, tocó en distintas ocasiones el tema de la economía en México, rubro que toma mayor importancia debido a la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.

“Con las remesas, los apoyos del gobierno la pandemia por #COVID19 no ha desatado en hambruna” , refirió el presidente. Y es que mientras todos los analistas preveían que las remesas de los paisanos durante la contingencia tendrían históricas caídas, ocurrió lo contrario. Y no solo no cayeron, sino que durante mayo alcanzaron máximos históricos.

Pero es importante subrayar que las remesas que entran al país son independientes del gobierno. Es decir, no tienen nada que ver con las autoridades si sube o baja la cantidad de remesas que ingresan, sino que se trata totalmente de los recursos que envían los mexicanos que se encuentran en el extranjero.

Segundo Informe de Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (FOTO: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

También en referencia a las decisiones que ha tomado en el aspecto económico durante la epidemia, AMLO se jactó de que “casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron su deuda, nosotros hemos enfrentado la pandemia sin contratar deuda”.

Esto respecto a que, desde un principio, desechó la opción de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para brindar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) recurso como la condonación o reducción de impuestos, a fin de que pudieran sortear crisis.

Esa postura fue bastante criticada, principalmente por los empresarios del país que se sintieron abandonados en plena crisis, así como por organismos y prensa internacional, que la consideraron una necedad política.

Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, ya comentaba a Infobae México que haber apoyado a las PyMES hubiera hecho que el impacto económico del nuevo coronavirus fuera menos drástico.

“(Era necesario) Una política fiscal contracíclica donde se podían haber redireccionado recursos, principalmente, de los grandes proyectos de infraestructura que tiene esta administración hacia proyectos de menor plazo y enfocados, precisamente, en los estados y en las industrias más severamente afectadas por la pandemia”, explicó la especialista.

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, primero de septiembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos rinde su 2º Informe de Gobierno. Foto: Presidencia

No obstante, el presidente reafirmó, en su mensaje de este martes, en su decisión. “Nos han reprochado que no emprendimos un rescate financiero elitista, pero es motivo de orgullo decir que apoyamos a las familia mexicanas”.

Aunque, cabe señalar también, todo ha ido ligado. Así que sin el apoyo económico del gobierno muchas PyMES simplemente no tuvieron otra salida que cerrar. Más de 10,000, tan solo entre abril y junio. Y eso lleva a la pérdida de empleos . Durante la pandemia han sido alrededor de un millón. En un país de 126 millones de habitantes, esa cifra se vuelve significativa. Así que, inevitablemente, sí han resultado mayormente afectadas, de manera directa, las familias mexicanas.

“La recuperación económica es en forma de V: caeríamos, pero saldríamos pronto. Pues no se caímos ni se enfrentó como en España, Francia o Reino Unido, donde sí pidieron créditos u otros países con ’rescates inmorales”, señaló el mandatario mexicano basándose en la comparación del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dichos países respecto al caso de México.

Sin embargo los datos arrojan que, al segundo trimestre de 2020: España registró un descenso del PIB del 18.5%; Francia del 13.8%; Italia del 12.4%; mientras que Reino Unido descendió en dicho periodo 20.4%. En el caso de México, la caída del PIB en el segundo trimestre del año fue de 17.3%, así que la afirmación del presidente solo es válida comparando estos números con los de Reino Unido y España.

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, primero de septiembre de 2020. Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos rinde su 2º Informe de Gobierno. Foto: Presidencia

“La pandemia no ha desembocado en hambruna o en escasez de alimentos ni en asaltos. Pronostiqué que la crisis sería transitoria, afortunadamente así está sucediendo. Ya pasó lo peor, ahora vamos para arriba”, remarcó el presidente López Obrador en su informe.

Gabriela Siller, no obstante, advirtió que aunque los analistas económicos ya empiezan a ver dicha recuperación, esta tomará tiempo.

“La recuperación creemos que ya empezó, parece que ya tocamos el fondo de la recesión en el segundo trimestre, pero esto no significa que ya la crisis se terminó , porque en el caso de México, en un escenario muy positivo, le va a tomar cuatro años recupera el PIB que se tenía antes de la crisis económica actual”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Entre videoescándalos y más de 64.000 muertos por COVID-19: así llega López Obrador a su segundo Informe de Gobierno

López Obrador: “En el peor momento contamos con el mejor gobierno”

“La peste de la corrupción originó la crisis de México”: López Obrador durante el segundo informe de gobierno