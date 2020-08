Ciro Gómez Leyva tunde a AMLO: “Usa todos los instrumentos del gobierno para, en ocasiones, agredir a personas”

“Usa todos los instrumentos del gobierno para, en ocasiones, agredir a personas”: Ciro Gómez Leyva criticó acusaciones de AMLO durante las mañaneras (Foto: Archivo)

En la antesala de la presentación del segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Ciro Gómez Leyva criticó la capacidad que tiene el jefe del ejecutivo federal de “linchar” públicamente a través de las conferencias matutinas a funcionarios públicos y organizaciones civiles si están de acuerdo con él o no son de su agrado.

El comunicador dijo durante un programa en vivo, transmitido este lunes 31 de agosto en Radio Fórmula, que no coincide con los pronunciamientos de AMLO, pues está terminando con la presunción de inocencia.

Es que durante la primer “mañanera” de esta semana, López Obrador aseguró que su discurso del informe iniciará con los avances que ha tenido su administración en materia de combate a la corrupción; sin embargo, reconoció que aún no ha terminado su tarea en ese rubro.

Ciro Gómez Leyva ha criticado continuamente a AMLO y la 4T (Foto: Captura de pantalla)

“Bueno, es tan importante acabar con la corrupción que les adelanto, y no lo voy a ir a escribir ahora porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador, el primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción, ya con eso le contesto. Desde luego, no hay corrupción arriba, se los puedo garantizar, pero no hemos podido acabar -y así lo digo- con el bandidaje oficial. Arriba, miren, ya puedo sacar mi pañuelito blanco, pero no terminamos de limpiar, estamos limpiando de arriba para abajo”, dijo durante la mañanera en Palacio Nacional.

Después, con una fragmentación del discurso de la mañana, Gómez Leyva tomó el tema de combate a la corrupción como un linchamiento, pues presentó la siguiente línea:

“Ustedes creen que, ¿si alguien es exhibido en la conferencia, va a seguir siendo corrupto?”, a lo cual, el egresado de la Universidad Iberoamericana tomó como un amago ante el exhibicionismo público, linchaminto y pérdida de la presunción de inocencia.

“ El gobierno sospecha que alguien cometió un ilícito , ‘línchelo, para que todo el mundo sepa’; eso es lo que está diciendo, eso es lo que dijo textual’ [...] (el presidente) usa todos los instrumentos del gobierno para, en ocasiones, agredir a personas. En este caso, quien el gobierno considere que es corrupto, tiene los instrumentos, tiene los medios de comunicación, tiene el Palacio Nacional, tiene el personal para manchar”, dijo Ciro Gómez Leyva en su programa.

López Obrador dedicará parte de su informe al combate de la corrupción (Foto: Gobierno de México)

De acuerdo con lo explicado por el periodista, López Obrador omite los debidos procesos de investigación para estos “linchamientos”, pues expresó que “ya no se resuelven solo en tribunales o las instancias legales, sino que el presidente está encumbrando, institucionalizando el sacrosanto principio de linchamiento”.

Sin embargo, si se presta atención a las palabras pronunciadas por el tabasqueño , se puede saber que en ningún momento instó al linchamiento metainstitucional, todo lo contrario, pues en otra cita del mandatario, que el comunicador omitió, se puede saber que para el presidente, el combate a la corrupción es más bien un quehacer cívico que involucra a la ciudadanía y a las instituciones que la combaten.

Pues depende de las denuncias que se hagan en la instancia correspondiente, las pruebas que se presenten, porque son dos cosas: es no permitir la corrupción y que no haya impunidad [...] Repito, le tengo confianza al fiscal general de la República, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Están cambiando las cosas, la judicatura, el Consejo de la Judicatura está integrado por gente honesta, íntegras

AMLO dijo que confía en el presidente de la SCJN (FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Asimismo, dijo que el combate a la corrupción va acompañado del combate a la impunidad, de tal modo que la institucionalidad y el refuerzo al poder Judicial es de suma importancia para poder ganar la lucha contra la corrupción y, de hecho, puso un ejemplo.

“Está muy difícil que los jueces se atrevan a proteger corruptos. ¿A poco no es una cosa relevante, nunca vista, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renuncie porque estaba señalado por actos de corrupción? Están abiertas investigaciones, y si estaba en el cargo y se comprobaba su vinculación en actos de corrupción se afectaba a la institución en este caso, al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, por eso decide dejar el cargo, porque ya no se puede tapar a un corrupto. ¿Cómo se le protege? [...] En el Poder Judicial, lo acabamos de ver, cómo de repente al señor Ancira un secretario de un juzgado en un estado, creo que en Chiapas, le concede un amparo y le protege argumentando que ya había prescrito el delito por el que se le acusaba y de inmediato interviene el Consejo de la Judicatura y lo somete a proceso ”, abundó el presidente.

