“No me curen, quiero morir”: Jaz la pequeña de 7 años que sufrió maltrato y abuso sexual en Puebla, está al borde de la muerte

La pequeña tiene un historial de maltrato físico además de abuso sexual, lo que se registró desde el 2019, sin embargo los abusos continuaron, incluso su hermana menor murió hace algunos meses de forma misteriosa (Foto: Archivo)

Jaz, una niña de 7 años, se encuentra hospitalizada de gravedad desde el pasado 21 de agosto en el Hospital de La Margarita, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital de Puebla; ingresó con una hemorragia interna, tiene un pulmón colapsado y se encuentra intubada.

Semanas atrás ya había sido internada en otro nosocomio, y esa ocasión presentó quemaduras en los glúteos e incluso tuvieron que realizarle un injerto, pues tenía destrozado parte del músculo. Pero el ingreso a los hospitales era frecuente, las autoridades recién informaron que tenían conocimiento de su caso desde 2019.

Desde el día que ingresó al IMSS La Margarita la pequeña le dijo a médicos y enfermeras que “quería mejor morirse y que ya no la curaran” debido a los maltratos sufridos la mayor parte de vida, no hay un área de su cuerpo que no tenga cicatrices. Por si fuera poco también fue abusada sexualmente.

La activista en feminicidios y maltrato infantil, Frida Guerrera, dio a conocer el caso y presionó a las autoridades a hacerse cargo de la atención y seguimiento de la pequeña. La activista se reunió con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien solicitó a su vez que el DIF Municipal, dirigido por Mayte Rivera Vivanco, tomara también conocimiento del caso.

Desde que ingresó al hospital, la pequeña le dijo a los médicos y enfermeras que "prefería morir, que no la curaran" ante el horror constante del que fue víctima por varios años Foto: Google Maps

La misteriosa muerte de su hermana pequeña

Mitzi Aidé, la hermana menor de Yaz, murió en junio pasado en condiciones sospechosas, pero la Fiscalía General del Estado no investigó su muerte y dio carpetazo a la investigación luego que se determinó su muerte por broncoaspiración, informó el periódico local Central.

La Fiscalía General del Estado conocía de los abusos cometidos contra Yaz, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social envió las notificaciones respectivas por cuatro ocasiones que fue ingresada a la clínica de La Margarita, desde finales del 2019, así como en los meses febrero, mayo y agosto en 2020.

Además, en febrero del 2020, Rafael, el padre de Yaz, la ingresó en Urgencias del Hospital Ángeles de Puebla; en una ocasión dijo que la niña supuestamente se cortó ella misma en las piernas. Al verse imposibilitado a pagar el servicio médico privado, volvió a ingresarla al IMSS La Margarita.

Jaz y su hermana pequeña vivía con su padre y su abuela paterna tras exigir su custodia Foto: Archivo

El padre exigió la custodia

El padre de las niña, Rafael inició un juicio en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, en Puebla, en septiembre del 2019, para quitarle a Mitzy y Yaz a su pareja, Alejandra Viridiana. En esa ocasión argumentó que la madre de las niñas se cortaba a sí misma en los brazos.

Rafael también presentó argumentos de la abuela de las dos menores de edad, y un video en donde presuntamente se veía a Alejandra Viridiana practicarse los cortes en los brazos frente a las niñas. Aunque no se pudo confirmar que la madre hacía esto, el Juez Cuarto de lo Familiar entregó la custodia provisional a Rafael a finales del 2019.

A pesar del proceso familiar, Mitzy Aidé y Yaz estuvieron cambiando de domicilio entre la familia de Alejandra Viridiana y Rafael. Unos días lo pasaban en la zona de Coronango, en donde vivía la familia de su papá, y a veces volvían a Barranca Honda, colonia en la que su mamá también tenía su casa.

Foto: Archivo

La muerte de Mitzy Aidé

A sus tres años y medio de edad murió Mitzy Aidé. A finales de junio la niña fue encontrada sin vida en su cama. La niña presentó supuestamente una broncoaspiración y murió mientras dormía.

María Eugenia Calderó Olimán, titular de la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Violencia de Género y de la Mujer reconoció que se dio carpetazo al caso después de que se confirmó que, en la necropsia, se manejó broncoaspiración como la causa de la muerte.

Hasta el momento se desconoce si la Fiscalía General del Estado retomará el caso de Mitzy Aidé para describir realmente si falleció por una broncoaspiración, o también fue víctima de una negligencia de sus familiares.

Foto: Fiscalía Puebla

Detuvieron a sus padres, falta el tío

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo la noche de este 27 de agosto a los padres de Yaz, Rafael N. y Alejandra Viridiana N. fueron detenidos luego de las heridas de gravedad de su hija, quien tenía quemaduras en la espalda, hemorragia interna y uno de sus pulmones colapsó.

“El 22 de agosto, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, tomó conocimiento por parte del Hospital del IMSS de La Margarita, sobre el ingreso de la afectada”, informó la FGE.

Por la mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que ya se emprenderían acciones legales desde la procuraduría del Menor a cargo del DIF Estatal. También se harán cargo de la custodia de la menor para evitar que vuelva a ser violentada.

“De la niña Yaz, ya dieron parte a la Fiscalía y al procurador del menor del DIF, se va a implementar una red de protección de la niña y consecuencias legales contra quien le haya provocado estas lesiones (…) se revisarán cuestiones de su custodia. La autoridad protegerá a la menor en términos de ley”, prometió Barbosa.

La Fiscalía subrayó, además, que Yaz tenía infecciones y llagas presuntamente por falta de cuidado, luego de que fue operada en abril por daños intestinales.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, la menor de edad vivía con su padre en el domicilio de la abuela paterna, y también convivía con su madre. La dependencia subrayó que mantiene abiertas las investigaciones sobre el caso y mantiene bajo protección a la niña a través del DIF Estatal.

