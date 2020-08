López-Gatell: la aplicación de la vacuna COVID-19 dependerá de su eficacia

López-Gatell señaló que dependiendo del escenario se definirá la aplicación de la vacuna contra el coronavirus (Foto: EFE/Banda Aceh/Archivo)

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que también estará a cargo del esquema de las vacunas contra coronavirus (COVID-19) y que la aplicación de estas dependerá de su eficacia.

“Hay vacunas que tendrán altas eficacias para el propósito de interrumpir la transmisión, otras no tendrán altas eficacias para ese propósito, pero pueden ser más competentes para disminuir el riesgo de enfermedad grave, dependiendo de esos escenarios es que se definirá el asunto”, dijo este día el funcionario desde el Palacio Nacional.

Señaló que hace 15 años, algunas de las vacunas que no tenían alta efectividad eran descartadas para ser usadas, puesto que eran consideradas como “malos candidatos”, sin embargo, ahora tienen aplicaciones diferentes.

“Tienen una utilidad importante cuando se usan selectivamente para personas con alto riesgo de complicarse”, dijo.

El subsecretario López-Gatell dijo que la decisión sobre las vacunas no es tan fácil ya que se deben en tomar en cuenta varios aspectos técnicos (Foto: SSa)

“Entonces las vacunas pueden tener como propósito evitar los contagios; evitar la enfermedad aunque no eviten los contagios, es decir, puede ocurrir infección, pero que por el efecto de la vacuna no haya enfermedad; evitar la enfermedad grave, puede existir contagio, puede existir enfermedad, pero que el comportamiento sea leve incluyendo que no sea letal la enfermedad y una utilidad también potencial de las vacunas es interferir con la propagación del virus en la medida en que una persona vacunada pudiera no expulsar con tanta eficiencia los microorganismos, en este caso los virus”, detalló López-Gatell.

Señaló que debido a las diferentes aplicaciones de las vacunas, será necesario primero identificar cuál será llevada a la población, no obstante, todas las personas, siempre que estas estén de acuerdo, serán inmunizadas.

“Las decisiones sobre vacunación son mucho más complejas que solo decir, cuenten a la población y de ahí sale el número y la estrategia de vacunación requiere conocimiento científico especializado para definirlo”. apuntó.

López-Gatell, recordó que México está preparado tanto económicamente (con hasta 25 mil millones de pesos), como en acuerdos internacionales para acceder al fármaco cuando éste sea confirmado.

Algunos voluntarios en México recibirán vacunas que se encuentran en la última fase de ensayos clínicos (Foto: EFE/Antonio Lacerda)

“La intención del gobierno mexicano, la decisión y la capacidad, es que ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se quede sin ella, en ese sentido se habla de universal; el gobierno mexicano tiene el dinero, lo ha destinado ya para que ninguna persona en México que tenga una indicación médica de vacunación contra el COVID se quede sin ella, todos tendrán acceso gratuito”, detalló el subsecretario.

Asimismo recordó que él ha quedado a cargo del esquema general de vacunas, incluida la que será para el virus SARS-CoV-2, causante del coronavirus.

“Además de que tengo una encomienda general de respuesta COVID, el secretario Alcocer me encargó coordinar los múltiples esfuerzos, precisamente para definir no solamente el esquema de vacunación sino la política general sobre vacuna covid en México ”.

Señaló que en la organización también intervendrán otras instituciones que colaboran al interior de la Secretaría de Salud, como es la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), el Consejo de Salubridad General, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), IMSS, ISSSTE, PEMEX.

Las autoridades sanitarias han apuntado en varias ocasiones que México tendrá acceso seguro a la vacuna contra COVID-19 (Foto: EFE/Sebastiao Moreira/ Archivo)

Señaló que respecto a la regulación sanitaria, hay tres aspectos relevantes:

-La autorización de los protocolos investigación clínica

-La autorización sanitaria de las importaciones o de los candidatos a vacuna para la realización de ensayos clínicos

-Si los candidatos a vacunas demuestran tener eficacia, calidad y seguridad, que se proceda con los registros sanitarios para su aplicación en el país

Cabe recordar que hasta este día, aunque hay varios ensayos de vacuna en la etapa final de prueba, ninguna ha sido confirmada por su completa efectividad para que comience su comercialización y distribución, no obstante México está en la lista de dichos ensayos y forma parte de la plataforma Covax de la OMS, para tener un acceso seguro y justo del fármaco.

