Aguirre asume la obligación de ganar ante Corea del Sur en el debut mundialista del Tri en Guadalajara

El técnico se quebró ante los micrófonos al recordar la recepción en Guadalajara: madres, abuelas, niños y bebés esperaron cinco horas al equipo con mariachis y cánticos, en una escena que Aguirre calificó como "algo indescriptible". (REUTERS)

El técnico Javier Aguirre habló ante los medios la noche del miércoles 17 de junio con un mensaje directo: México irá a presionar alto y fuerte ante Corea del Sur este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara, en lo que será el debut del país como anfitrión en un partido mundialista en esa ciudad.

El estratega adelantó que el plan de juego buscará forzar errores en la salida del rival desde los primeros minutos, una fórmula que, según él mismo reconoció, ha dado frutos en encuentros recientes del Tricolor.

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Aguirre pide continuidad y no jugar “a impulsos” ante Corea

Foto de archivo del director técnico Javier Aguirre (gorra) hablando con jugadores de la selección mexicana durante un entrenamiento. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Antes de hablar de táctica, Aguirre se detuvo en el recibimiento que la afición tapatía le brindó al equipo a su llegada a la ciudad. “Nos sigue emocionando, la recepción de ayer... yo con mi edad y con tantos años en el fútbol escuchar a mi gente cinco horas ahí esperando para hacerles así... Madres, abuelas, niños, bebés, el mariachi... es algo indescriptible”, afirmó.

El técnico subrayó que la obligación del grupo es retribuir ese apoyo con resultados. “Estamos muy agradecidos con la afición mexicana porque nos hacen sentir un apoyo, un calor verdaderamente fuera de lo común. Nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido con lo mejor que tengamos”, señaló.

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Sobre el rendimiento colectivo, Aguirre fue autocrítico respecto al debut. “Esperemos que estemos bien en el partido, que tengamos continuidad en el rendimiento, que el otro día fuimos un poquito a impulsos, y seamos capaces de ganar el partido haciendo un buen fútbol”, expresó.

Javier Aguirre fijó la estrategia para el duelo del jueves ante Corea del Sur en Guadalajara: presión alta y continuidad en el rendimiento colectivo, tras reconocer que México jugó "a impulsos" en su debut mundialista. REUTERS/Hannah Mckay

El partido llega con una baja de peso en la zaga: César Montes fue expulsado en el debut y no podrá estar. Edson Álvarez se perfila como su reemplazo en la defensa central, aunque Aguirre también tiene en la lista a Israel Reyes como alternativa para ese puesto.

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El rival no será sencillo. Corea del Sur, dirigida por Hong Myungbo, demostró carácter en su primera presentación ante la República Checa: fue a la remontada y se llevó el triunfo 2-1. La velocidad del conjunto asiático es la principal preocupación del cuerpo técnico mexicano.

Guadalajara, escenario de un primer partido mundialista del Tri

Aunque la ciudad fue sede en los mundiales de 1970 y 1986, el duelo contra Corea del Sur será el primero que la selección mexicana dispute en Guadalajara dentro de una Copa del Mundo. El Estadio Akron recibirá el encuentro en medio de un ambiente que ya desde la llegada del equipo desbordó expectativas, con miles de personas, mariachis, juegos pirotécnicos y cánticos frente al hotel de concentración.

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"Tenemos la obligación de intentar ganar el partido con lo mejor que tengamos", dijo Aguirre en conferencia de prensa, horas antes del debut de Guadalajara como sede mundialista con México como protagonista por primera vez en la historia. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM)

Quienes no consiguieron boleto tendrán como punto de reunión el FIFA Fan Fest en el centro de la ciudad. La relación entre aficionados mexicanos y coreanos ha generado iniciativas propias del torneo en casa: una convocatoria a un baile masivo de Gangnam Style en el Centro Histórico y en el Fan Fest durante el partido promete reunir a más de 50.000 personas.

Elementos de la policía municipal y estatal desplegarán un dispositivo de seguridad tanto en la zona del Fan Fest como en la Rotonda de La Minerva, el punto tradicional de celebración de los triunfos del tricolor en Guadalajara.

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