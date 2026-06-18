Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Luis Díaz celebra su gol haciendo un corazón con las manos durante el partido entre Colombia y Uzbekistán. (REUTERS/Eloísa Sánchez)

La Selección de Colombia arrancó de manera positiva su participación en el Mundial 2026 al imponerse por 3-1 a Uzbekistán en un Estadio Ciudad de México completamente teñido de amarillo. Miles de aficionados cafeteros hicieron sentir como local al equipo de Néstor Lorenzo, que consiguió sus primeros tres puntos gracias a una actuación estelar de Luis Díaz.

El técnico argentino apostó por un esquema 4-2-3-1 con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta como volantes de recuperación; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz detrás del delantero Luis Javier Suárez.

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Aunque el conjunto sudamericano dominó buena parte del encuentro con una posesión superior al 60%, el partido no estuvo exento de complicaciones, especialmente tras el empate parcial de los asiáticos en el segundo tiempo. Sin embargo, la calidad individual de algunas figuras terminó inclinando la balanza.

La Selección de Colombia arrancó de manera positiva su participación en el Mundial 2026 al imponerse por 3-1 a Uzbekistán en un Estadio Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero

Las calificaciones 1x1 de los jugadores

Camilo Vargas (6.0): El guardameta tuvo una noche relativamente tranquila debido al sólido comportamiento defensivo de Colombia. Sin embargo, su actuación quedó marcada por la jugada del empate uzbeko. No logró controlar con seguridad un remate de Eldor Shomurodov y dejó el balón a disposición del rival dentro del área chica.

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Daniel Muñoz (7.0): Fue uno de los protagonistas del encuentro. Apareció al minuto 40 para romper el cero con una gran definición tras una asistencia precisa de Luis Díaz. En ataque fue constante, aunque defensivamente sufrió por momentos cuando Uzbekistán intentó progresar por su sector.

Dávinson Sánchez (7.0): Mostró liderazgo y experiencia en la zaga. Ganó varios duelos aéreos importantes y estuvo atento para corregir espacios cuando los asiáticos apostaron por transiciones rápidas. Fue clave para mantener el orden defensivo tras el empate rival.

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Jhon Lucumí (6.5): Cumplió con una actuación sobria. Salió jugando con criterio desde el fondo y, pese a algunas dificultades físicas frente a Shomurodov, resolvió las situaciones comprometidas con inteligencia.

Johan Mojica (6.4): Condicionado desde los primeros minutos por una tarjeta amarilla, tuvo que moderar su intensidad. Aun así, intentó aportar en ataque con centros y un disparo lejano durante el complemento.

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La calidad individual de los jugadores colombianos terminó inclinando la balanza en su debut en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

Jefferson Lerma (6.9): Fue el equilibrio del mediocampo colombiano. Recuperó balones importantes y ayudó a cortar los avances rivales. Cerca del final estuvo a punto de ampliar la ventaja, pero su disparo pasó muy cerca del poste.

Gustavo Puerta (6.5): Uno de los jugadores más importantes en el aspecto táctico. Su presión alta permitió recuperar el balón en la jugada que derivó en el segundo gol colombiano. Aunque tuvo algunos momentos de sufrimiento, respondió con personalidad.

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Jhon Arias (7.0): Incansable durante todo el encuentro. Su movilidad por la banda derecha generó espacios y desgaste constante en la defensa rival. Aunque no registró gol ni asistencia, su trabajo fue fundamental para el funcionamiento ofensivo.

James Rodríguez (6.5): El capitán manejó los tiempos del partido mientras estuvo en cancha. Participó en la elaboración de las jugadas más peligrosas y exigió al arquero rival con un remate de media distancia. Fue sustituido al minuto 71 entre aplausos.

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Luis Díaz (8.5) | La figura: El jugador del partido. Antes del primer gol estrelló un balón en el poste y posteriormente asistió a Daniel Muñoz para abrir el marcador. Cuando Uzbekistán logró empatar, apareció nuevamente con una definición de gran categoría para devolverle la ventaja a Colombia. Fue desequilibrante, veloz e imparable por el sector izquierdo.

Luis Javier Suárez (6.5): Trabajó intensamente en la presión sobre la salida rival. Aunque contó con pocas oportunidades claras frente al arco, su sacrificio ayudó a desgastar a la defensa uzbeka.

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Luis Díaz fue la figura del partido. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Los revulsivos que cambiaron el partido

Jaminton Campaz (7.5): Aprovechó al máximo los minutos que recibió. Ingresó en la recta final y selló la victoria con un certero cabezazo en el tiempo agregado.

Juan Camilo “Cucho” Hernández (7.2): Fue determinante al asistir a Campaz con un centro preciso. Richard Ríos (6.7) aportó energía y recuperación en el mediocampo durante los minutos finales.

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Por su parte, Kevin Castaño y Carlos Andrés Gómez ingresaron en los descuentos para reforzar el bloque defensivo y asegurar un triunfo que permite a Colombia iniciar con confianza su camino en la Copa del Mundo 2026. La Tricolor cumplió en su estreno y dejó claro que tiene argumentos para competir en el torneo.