Mundial 2026: Maná reúne a 170 mil personas en La Minerva previo al partido México vs Corea del Sur

El video registra el concierto nocturno en la glorieta de La Minerva, Guadalajara, de Maná, donde logró reunir a 170 mil personas en el sitio. La filmación aérea muestra la magnitud del evento y la infraestructura lumínica instalada.

Unas 170 mil personas se dieron cita la noche de este miércoles en la Glorieta de La Minerva para disfrutar del concierto gratuito de la banda jalisciense Maná, uno de los eventos más esperados dentro de las actividades de Vibra Jalisco, programa cultural y turístico impulsado en el marco del Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con información proporcionada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el espectáculo denominado “Yo también juego x Maná” logró congregar a una multitud que abarrotó los alrededores del emblemático monumento tapatío, convirtiéndose en uno de los eventos masivos más importantes celebrados en la ciudad durante la justa mundialista.

PUBLICIDAD

Concierto de Maná fortalece la fiesta mundialista en Guadalajara

Concierto gratuito de Maná en La Minerva de Guadalajara, Jalisco (especial)

El concierto formó parte de la estrategia de entretenimiento y promoción turística que busca posicionar a Guadalajara como uno de los principales destinos vinculados al Mundial de Futbol 2026. La presentación de Maná sirvió como antesala al encuentro que sostendrá la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en la capital jaliciense perteneciente al Grupo A.

Miles de familias, turistas nacionales y extranjeros acudieron desde temprana hora para asegurar un lugar y disfrutar de los éxitos de la agrupación liderada por Fher Olvera. Durante varias horas, los asistentes corearon canciones emblemáticas que han marcado la trayectoria de una de las bandas más reconocidas del rock en español.

PUBLICIDAD

Las autoridades destacaron que la respuesta ciudadana superó las expectativas, consolidando a la capital jalisciense como un referente en la organización de eventos culturales de gran magnitud.

Operativo de seguridad movilizó a más de mil 500 elementos

Desde temprana hora habitantes se dieron cita en La Minerva de Guadalajara poder ver al grupo Maná (Protección Civil Jalisco﻿/FB)

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegó un operativo especial integrado por mil 500 elementos de diversas corporaciones.

Participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Policía de Guadalajara y la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de vigilancia, control de accesos, atención de emergencias y monitoreo permanente durante el desarrollo del espectáculo.

PUBLICIDAD

Asimismo, se instalaron puntos de atención y coordinación para responder de manera inmediata ante cualquier incidente, permitiendo mantener el orden en una de las concentraciones más numerosas registradas en la entidad durante este año.

La UEPCBJ informó que durante el evento se brindaron 15 atenciones prehospitalarias, principalmente relacionadas con deshidratación, hipoglucemia y otros padecimientos menores asociados a las altas temperaturas y la permanencia prolongada de los asistentes en la zona.

PUBLICIDAD

Además, se realizaron dos traslados hospitalarios por sospecha de infarto, cuyos pacientes recibieron atención inmediata por parte de los cuerpos de emergencia.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana desplegó cinco unidades de asistencia prehospitalaria y un equipo conformado por 40 elementos distribuidos estratégicamente en los accesos y zonas de mayor concentración de personas.

PUBLICIDAD

DIF Jalisco instala módulos para personas extraviadas

Concierto gratuito de Maná en La Minerva de Guadalajara, Jalisco (especial)

Como parte de las acciones preventivas, el Sistema DIF Jalisco habilitó cuatro módulos de atención para personas extraviadas, con el objetivo de facilitar la localización de familiares y acompañantes en caso de separación dentro de la multitud.

Las autoridades señalaron que este tipo de medidas resultan fundamentales en eventos masivos que reúnen a decenas de miles de personas, especialmente cuando asisten familias completas y visitantes provenientes de otras ciudades.

PUBLICIDAD

Alejandro Fernández será el próximo gran espectáculo en La Minerva

El concierto de Maná marca el inicio de una serie de presentaciones gratuitas programadas en la Glorieta de La Minerva como parte de Vibra Jalisco.

Entre los eventos más esperados destaca “Yo también juego x Alejandro Fernández”, programado para el próximo 25 de junio, el cual también espera reunir a miles de personas en uno de los espacios públicos más representativos de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Con actividades culturales, musicales y deportivas, Jalisco busca aprovechar el impacto internacional del Mundial 2026 para fortalecer su imagen turística y ofrecer experiencias únicas tanto a residentes como a visitantes nacionales y extranjeros.