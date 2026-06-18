Aficionados de Colombia hacen suyo el Ángel de la Independencia tras goleada a Uzbekistán en el Mundial 2026

Colombianos y mexicanos se hermanaron en una fiesta que amenaza con extenderse hasta el amanecer en el Ángel de la Independencia, punto de congregación en Ciudad de México para celebrar gestas deportivas.

Colombianos y mexicanos se hermanaron en una fiesta que amenaza con extenderse hasta el amanecer en el Ángel de la Independencia, punto de congregación en Ciudad de México para celebrar gestas deportivas.

A pesar de la lluvia, miles de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para celebrar en las inmediaciones del monumento la victoria de la selección de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán, en juego correspondiente al Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En X —anteriormente Twitter— e Instagram han sido difundidos videos de los festejos. La noche está marcada por un sincretismo musical. Al ritmo de cumbia, vallenato y tambora, cientos de aficionados cantan y celebran el debut soñado de los dirigidos por el director técnico Néstor Lorenzo.

Horas antes, en el Estadio Ciudad de México, al sur de la capital mexicana, más de 50 mil aficionados colombianos, entre ellos Maluma, se apoderaron del icónico recinto mundialista.

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Su energía, sus cánticos y gritos fueron correspondidos en la cancha. Con anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, la selección sudamericana consiguió los tres puntos para posicionarse como líder del Grupo K.

CIUDAD DE MÉXICO, 17JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Colombiana celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo de 3 a 1 ante la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 17JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Colombiana celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo de 3 a 1 ante la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Debut soñado para Colombia

Colombia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México y se colocó como líder del Grupo K tras la primera jornada.

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El conjunto sudamericano asumió el control del encuentro desde los primeros minutos. Aunque Uzbekistán apostó por el orden defensivo y el contragolpe, Colombia encontró espacios y generó las oportunidades más claras del primer tiempo.

Después de varios avisos, el marcador se abrió al minuto 41. Luis Díaz desbordó por la banda y asistió a Daniel Muñoz, quien definió dentro del área para firmar el 1-0 antes del descanso.

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El conjunto sudamericano asumió el control del encuentro desde los primeros minutos. REUTERS/Raquel Cunha

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. Colombia dominó la posesión, pero un error del guardameta Camilo Vargas permitió la reacción asiática. Al minuto 60, Eldor Shomurodov remató a puerta, el balón quedó suelto en el área y Abbosbek Fayzullaev aprovechó para empatar el encuentro con un cabezazo.

Lejos de perder el control, los cafetaleros respondieron con rapidez. Cinco minutos después, Gustavo Puerta participó en una jugada que terminó con Luis Díaz frente al arco. El atacante definió de derecha para devolver la ventaja a su selección.

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En los minutos finales, Uzbekistán adelantó líneas en busca de la igualada. Sin embargo, Colombia encontró espacios para sentenciar el partido. En el tiempo agregado, Jáminton Campaz recibió un pase del Cucho Hernández y marcó el 3-1 definitivo al minuto 90+9.

Con este resultado, Colombia sumó sus primeros tres puntos y tomó el liderato del Grupo K. Portugal y Congo aparecen por detrás con una unidad menos, mientras que Uzbekistán quedó en el último puesto.

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La próxima prueba para los colombianos será el 23 de junio en Guadalajara ante Congo. El triunfo en el debut refuerza las aspiraciones de una selección que aspira a convertirse en protagonista de la Copa del Mundo y que dejó buenas sensaciones en su estreno mundialista.