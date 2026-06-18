México

“Marcha Lencha” 2026 en CDMX: fecha, ruta y hora del encuentro que iniciará con los festejos del Mes del Orgullo LGBT+

La movilización vuelve a las calles de la capital con una convocatoria que celebra seis años de resistencia, comunidad y visibilidad en el marco del mes de junio

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La convocatoria de la Marcha Lencha 2026 se realiza bajo el lema “Somos comunidad, resistencia y goce. Y este 2026 seguimos siendo imparables”. - REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La convocatoria de la Marcha Lencha 2026 se realiza bajo el lema “Somos comunidad, resistencia y goce. Y este 2026 seguimos siendo imparables”. - REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La comunidad lésbica en la Ciudad de México se prepara para una nueva edición de la Marcha Lencha 2026, una movilización que se ha consolidado como un espacio de expresión, resistencia y visibilidad dentro del calendario del Orgullo LGBT+. Este 2026, la convocatoria cumple seis años de realizarse de manera continua, reafirmando su presencia como una de las marchas más representativas dentro de las luchas diversas en la capital.

Bajo el lema “Somos comunidad, resistencia y goce. Y este 2026 seguimos siendo imparables”, la organización ha reiterado su llamado a participar en una jornada que busca visibilizar las vivencias, demandas y celebraciones de las mujeres lesbianas y disidencias sexuales. La concentración está programada para el sábado 20 de junio de 2026, en un contexto donde las actividades del Mes del Orgullo comienzan a tomar fuerza en la ciudad.

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El evento se ha posicionado como una antesala clave dentro de las actividades del Orgullo LGBT+ en México, sumando cada año más asistentes y consolidando un espacio propio dentro de las manifestaciones sociales y culturales de la capital.

¿Dónde inicia la Marcha Lencha 2026 en CDMX?

La convocatoria de la Marcha Lencha 2026 se realiza bajo el lema “Somos comunidad, resistencia y goce. Y este 2026 seguimos siendo imparables”. - (Instagram)
La convocatoria de la Marcha Lencha 2026 se realiza bajo el lema “Somos comunidad, resistencia y goce. Y este 2026 seguimos siendo imparables”. - (Instagram)

La ruta oficial de la Marcha Lencha 2026 comenzará en el emblemático Ángel de la Independencia, punto tradicional de encuentro para diversas movilizaciones sociales en la capital del país.

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Desde este punto, las participantes avanzarán en dirección al Monumento a la Revolución, otro de los espacios más representativos para concentraciones públicas y actos conmemorativos. La elección de esta ruta refuerza el carácter simbólico de la marcha, al transitar por dos de los puntos más importantes del centro histórico y político de la ciudad.

La organización ha reiterado que el objetivo de esta movilización no solo es visibilizar, sino también fortalecer la comunidad a través del encuentro, la memoria colectiva y la celebración de la diversidad. A lo largo de su recorrido, la marcha suele integrar consignas, expresiones artísticas y actividades que refuerzan su mensaje de inclusión.

Hora y detalles clave de la convocatoria

Actividades de la Marcha Lencha 2026 - (Instagram)
Actividades de la Marcha Lencha 2026 - (Instagram)

La cita para la Marcha Lencha 2026 está programada para las 11:00 de la mañana del sábado 20 de junio de 2026. Desde esa hora, se espera la concentración de participantes en el punto de partida para iniciar el recorrido de manera organizada.

La convocatoria subraya el carácter comunitario del evento, que se ha fortalecido en los últimos años como un espacio seguro para la expresión de identidades lésbicas y disidencias. Además, el mensaje de la organización destaca la continuidad de seis años de trabajo colectivo, posicionando la marcha como un referente dentro del activismo contemporáneo.

En este contexto, la Marcha Lencha se integra a las actividades previas al calendario principal del Orgullo LGBT+ en la capital, aportando una perspectiva específica dentro de las múltiples expresiones de la diversidad sexual.

El Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX también ya tiene fecha

El Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores de la marcha compartieron las cifras a través de sus redes sociales oficiales. Foto: X/@GobCDMX.
La Marcha LGBT+ CDMX 2026 se confirma para el sábado 27 de junio de 2026 como el evento central del Orgullo LGBT+ en la capital. - Foto: X/@GobCDMX.

Dentro del mismo calendario de celebraciones, ya se confirmó que la Marcha LGBT+ CDMX 2026 se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026, manteniendo su tradicional lugar como el evento central del Mes del Orgullo en la capital.

Como cada año, esta marcha reunirá a miles de personas en una de las concentraciones más grandes del país, consolidándose como un símbolo de lucha, visibilidad y celebración de la diversidad sexual. Su realización el último fin de semana de junio refuerza la continuidad de una tradición que ha crecido con el paso del tiempo.

Con ambas movilizaciones en el calendario, junio de 2026 se perfila como un mes clave para la comunidad LGBT+ en México, con espacios diferenciados pero complementarios que reflejan la amplitud del movimiento y la importancia de mantener viva la visibilidad en las calles de la capital.

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