Mundial 2026: ¿lloverá durante el México vs Corea del Sur? Este es el pronóstico del clima para Zapopan

¿Lloverá durante el México vs Corea del Sur? Este es el pronóstico del clima para Zapopan (Imagen ilusytrativa IA Infobae)

La Selección Mexicana afrontará este jueves una de sus pruebas más exigentes del Mundial 2026 cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Además de la batalla por el liderato del Grupo A, el clima aparece como un factor que podría influir en el desarrollo del encuentro.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional para el Área Metropolitana de Guadalajara, existe una alta probabilidad de lluvia durante la segunda mitad de la jornada, justo en las horas previas y posteriores al partido programado para las 19:00 horas.

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Las autoridades prevén una mañana con ambiente templado y cielos parcialmente nublados. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la posibilidad de chubascos generalizados acompañados por viento del oeste de aproximadamente 20 kilómetros por hora.

El pronóstico incluye al municipio de Zapopan, donde se localiza el Estadio Guadalajara. Por ello, aficionados y visitantes que se trasladen a la zona de El Bajío deberán considerar la posibilidad de precipitaciones y tiempos de traslado más largos debido a las condiciones climáticas.

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Raúl Jiménez es una figura clave del partido. REUTERS/Pawel Kopczynski TPX IMÁGENES DEL DÍA

México busca acercarse a los octavos de final

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural. Corea del Sur también arrancó con victoria después de remontar 2-1 frente a República Checa.

Ambas selecciones suman tres puntos, aunque México ocupa la cima del sector gracias a una mejor diferencia de goles. Un triunfo permitiría al Tri dar un paso decisivo rumbo a la siguiente ronda.

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Corea del Sur arrancó con victoria después de remontar 2-1 frente a República Checa. REUTERS/Amanda Perobelli

Corea del Sur llega en medio de polémica

La previa del encuentro también estuvo marcada por un incidente que generó preocupación en la delegación asiática. Durante una práctica privada en Guadalajara, un dron sobrevoló las instalaciones donde entrenaba el equipo surcoreano.

El seleccionador Hong Myung-bo confirmó el hecho en conferencia de prensa. “Mientras entrenábamos, efectivamente había un dron. Nos enteramos, fue antes de la práctica, antes de mostrar nuestra táctica, no nos afectó significativamente, más bien no nos afectó nada. Es lamentable”, declaró.

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El estratega agregó: “Como estábamos a punto de practicar nuestras tácticas, no parece haber tenido un impacto significativo, pero aun así es una gran lástima que esto haya ocurrido justo en el momento más crucial para prepararnos para el partido”.

Tras el incidente, la FIFA recibió una queja formal de la Federación de Futbol de Corea del Sur y solicitó una investigación para esclarecer el origen del aparato.

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Con lluvia en el pronóstico, un liderato en disputa y un ambiente cargado de tensión, Guadalajara se prepara para albergar uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.

FIFA Fan Fest en CDMX se extiende

La expectativa por el partido obligó a los organizadores del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México a realizar ajustes para recibir a más aficionados.

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Ante la alta demanda esperada para el encuentro de este jueves 18 de junio, la organización anunció la ampliación de espacios y la instalación de pantallas adicionales en calles aledañas, con el objetivo de que más personas puedan seguir las acciones del Tri aunque no consigan ingresar al recinto principal.

La expectativa por el partido obligó a los organizadores del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México a realizar ajustes para recibir a más aficionados. REUTERS/Paola Garcia

Fan Fest espera a miles de aficionados

El acceso al FIFA Fan Festival abrirá desde las 08:30 horas. La sede contará con capacidad para 55 mil personas, por lo que los organizadores recomendaron llegar con suficiente anticipación y planificar los traslados.

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Además del compromiso de México, la jornada ofrecerá otros encuentros mundialistas en las pantallas gigantes:

Chequia vs Sudáfrica | 10:00 horas

Suiza vs Bosnia | 13:00 horas

Canadá vs Catar | 16:00 horas

México vs Corea del Sur | 19:00 horas

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades también emitieron una serie de recomendaciones para quienes asistirán al evento. Debido a la posibilidad de lluvia en la capital del país, sugirieron portar ropa impermeable y calzado cómodo.

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Para quienes planean permanecer durante toda la jornada, también aconsejaron utilizar protector solar, mantenerse hidratados y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

El ambiente mundialista continúa creciendo en la Ciudad de México y el FIFA Fan Festival se perfila como uno de los principales puntos de reunión para los aficionados que buscan vivir de cerca la emoción del duelo entre el Tri y Corea del Sur.