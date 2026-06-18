Metallica & Guns N’ Roses: todo lo que debes saber sobre el tributo sinfónico de las grandes bandas de rock

Una orquesta sinfónica rinde homenaje a icónicas bandas de rock bajo una impresionante producción de luces y humo, con los logos de Metallica y Guns N' Roses proyectados en pantallas, ante un público cautivado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 18 de junio, la Ciudad de México será escenario de una fusión sin precedentes entre la música clásica y el heavy metal.

El Centro de Espectáculos La Maraka acogerá el concierto “Sinfónico Metallica & Guns N’ Roses” a las 21:00 horas, un evento en el que el tributo sinfónico promete transformar los clásicos de ambas bandas en una experiencia orquestal envolvente.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma digital oficial de Arema Ticket.

Quienes buscan disfrutar de una reinterpretación de los himnos más emblemáticos de Metallica y Guns N’ Roses pueden asegurarse su lugar adquiriendo los boletos en línea.

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El evento, respaldado por las promotoras Enlive Production y Odissea, garantiza una experiencia tanto visual como sonora de alto nivel, según los organizadores.

El espectáculo ha sido concebido como una oportunidad para que los seguidores del metal y del hard rock vivan una noche de homenaje musical.

Decenas de músicos en vivo sustituirán las guitarras eléctricas y las baterías originales por arreglos para cuerdas, vientos y percusiones.

Así, los asistentes podrán escuchar desde los riffs más conocidos hasta las baladas más memorables de las bandas estadounidenses, pero en una versión sinfónica.

El concierto no solo destaca por su propuesta artística, sino también por el cuidado en cada aspecto de la producción. El recinto elegido, La Maraka, es reconocido por su acústica y proximidad al escenario. Esta combinación busca que cada nota y cada matiz de los arreglos orquestales llegue con claridad a todos los asistentes, propiciando una atmósfera cercana y envolvente.

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La cita representa una oportunidad única para aficionados de la música en directo. La organización recomienda adquirir las entradas con anticipación, ya que se espera una alta demanda por la singularidad del evento. En palabras de los promotores, se trata de una “noche de virtuosismo puro”, en la que los “himnos que marcaron generaciones” serán reinterpretados por una gran orquesta en vivo.

El concierto “Sinfónico Metallica & Guns N’ Roses” en la Ciudad de México reunirá en un solo escenario la fuerza del metal y la riqueza sonora de la música clásica.

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(Enlive)

La propuesta consiste en adaptar los éxitos de ambas bandas a un formato sinfónico, con arreglos y ejecución a cargo de músicos profesionales, lo que permitirá al público vivir una experiencia musical distinta a la de los recitales habituales de rock.

Para quienes deseen una muestra previa del talento que se presentará, los organizadores han compartido un contenido audiovisual en línea, que permite anticipar la calidad y el nivel del espectáculo que se avecina. La invitación está abierta a todos los que quieran ser parte de una noche irrepetible, en la que la tradición orquestal se encontrará con el legado del metal y el hard rock.

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Boletos para el tributo sinfónico

Zonas y precios: Vip Oro: 1.000 pesos mexicanos Vip: 900 pesos mexicanos Preferente: 800 pesos mexicanos General: 700 pesos mexicanos Planta Alta Vip: 900 pesos mexicanos Planta Alta Vista Parcial: 600 pesos mexicanos Todos los precios más cargos por servicio)

Restricciones: Evento únicamente para mayores de 18 años (+18)

Puntos de venta oficiales: Taquilla física La Maraka (en el lugar del evento) Teatro Silvia Pinal: C. Versalles 27, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX Gran Recinto, Satélite: C. Benito Juárez 1905, Las Margaritas, 54050 Tlalnepantla, Méx.

Venta digital: Plataforma oficial Arema Ticket

