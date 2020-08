El desafío de López Obrador a Nuevo León: el presidente no usa cubrebocas a pesar de advertencia de sanción

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no usó cubrebocas en su conferencia de prensa realizada este jueves desde Nuevo León, pese a las advertencias del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, de que sería sancionado si no cumplía con las medidas de seguridad sanitaria.

El mandatario, al igual que la mayoría de los integrantes de su gabinete que lo acompañaron en la conferencia, no usaron cubrebocas. Los únicos que sí lo portaron fueron el gobernador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, y la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Previo a la conferencia, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, afirmó que habría una sanción si durante la gira presidencial no se respetaban las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas, debido a que se está haciendo frente a la pandemia del COVID-19.

“Tengo entendido que sí habrá conferencia mañanera, será en el Campo Militar. Si cuidan todas las medidas de seguridad en salud, adelante, si no, es un riesgo a la salud tremendo; y obviamente sancionaré ese tipo de conferencias, no es correcto exponer a los representantes de los medios de comunicación que nos ayudan, son nuestros aliados, forman parte de este ejército (contra el coronavirus). Exponerlos es algo grave que no es bien visto por un servidor y todo el equipo de salud”, dijo.

Los participantes en la conferencia de este jueves (Foto: Presidencia de México)

Desde el inicio de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador se ha resistido a usar el cubrebocas, al asegurar que las autoridades sanitarias federales le han dicho que mientras respete la sana distancia, puede no usar la mascarilla.

El pasado 31 de julio, el mandatario le respondió a diputados del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que los legisladores anunciaran que interpondrían un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para obligarlo a que use el tapabocas, al asegurar que es una figura pública de importancia, por lo que López Obrador aseguró que sólo lo usará hasta que se acabe la corrupción.

“Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca, entonces ya voy a dejar de hablar.. hagamos ese acuerdo. Entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca, para que ya no hable”, aseguró con una sonrisa en el rostro.

Imagen de archivo (Foto: EFE)

El mandatario mexicano solo ha portado el cubrebocas en ocasiones especiales, como en el vuelo para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca; o durante sus viaje a los estados de Jalisco y Sinaloa, en donde realizó giras de trabajo.

El uso de esta indumentaria sanitaria es considerado esencial al interior de aeropuertos y aviones como parte de las medidas de bioseguridad implementadas a partir de la pandemia, entre las que figuran también el control de temperatura y la desinfección de superficies.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha señalado en reiteradas ocasiones que el uso de cubrebocas no es más importante que el lavado de manos y el distanciamiento social. Señaló que el barbijo “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona no se contagie”, por lo que insistió en que los ciudadanos no deben confiarse y relajar el seguimiento de todas las demás medidas de precaución.

