“Me voy a poner un cubrebocas cuando no haya corrupción”: López Obrador respondió así al PAN

"Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de la polémica que lo rodea por su negativa a usar cubrebocas de forma permanente.

En su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, se refirió a los señalamientos de la oposición y con ironía puso un plazo para usar la medida sanitaria.

“Que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción”, expresó.

Información en desarrollo...