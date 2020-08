Andrés Manuel López Obrador fue visto otra vez con cubrebocas

Andrés Manuel López Obrador durante viaje al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco (Foto: Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue retratado utilizando un cubrebocas durante su viaje en un vuelo comercial con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. El mandatario mexicano llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de concluir la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, lugar en el que no portó este insumo.

Viajó acompañado de Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y Daniel Asaf, jefe de Ayudantía de la presidencia, quienes también hicieron uso de este insumo sanitario. Su viaje a Guadalajara tuvo por objetivo arrancar una gira de trabajo por Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur del 4 al 7 de agosto.

En reiteradas ocasiones, el mandatario mexicano se ha negado a utilizar cubrebocas durante sus conferencias de prensa y ha externado diversas explicaciones para ello. Señaló, por un lado, que científicos expertos de la Secretaría de Salud le han explicado la prioridad de la sana distancia por sobre el uso de cubrebocas y, por otro lado, en abierta confrontación con integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que utilizará este insumo sanitario cuando desaparezca a la corrupción.

El presidente utilizó cubrebocas durante su viaje a Washington, Estados Unidos, el pasado mes de julio (Foto: Cuartoscuro)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha señalado en reiteradas ocasiones que el uso de cubrebocas no es más importante que el lavado de manos y el distanciamiento social. Señaló que el barbijo “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona no se contagie”, por lo que insistió en que los ciudadanos no deben confiarse y relajar el seguimiento de todas las demás medidas de precaución.

Este vuelo comercial ocurrió luego de que el pasado 30 de julio anunció una gira por nueve estados durante dos semanas para, entre otras cosas, reunirse con los mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En su recorrido, también realizará encuentros en materia de seguridad e inauguración de obras públicas.

Después de la primera semana, del 10 al 14 de agosto, el presidente visitará los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“Nos vamos el lunes por la tarde. El martes se llevará a cabo la reunión de seguridad en Tepic. Vamos a inaugurar obras que se hicieron por el Fonden. Al día siguiente Culiacán, miércoles, también tendremos la reunión de seguridad; jueves en Obregón, Cajeme y Vicam, y vamos a aprovechar, si ya está la obra, visitaremos la presa Pilares, en Sonora; de ahí vamos a cruzar a Baja California Sur. Vamos a tener la reunión de seguridad en Los Cabos”, señaló el pasado fin de mes.

Previamente, en su viaje del 7 de julio a Washington, Estados Unidos, para encontrarse con el mandatario norteamericano Donald Trump con motivo de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, Andrés Manuel también utilizó un cubrebocas en el avión.

El uso de esta indumentaria sanitaria es considerado esencial al interior de aeropuertos y aviones como parte de las medidas de bioseguridad implementadas a partir de la pandemia, entre las que figuran también el control de temperatura y la desinfección de superficies.

Imagenes promocionales de la campaña "AMLO, ponte cubrebocas" (Foto: Especial)

A pesar de la renuencia del titular del poder ejecutivo federal y otros funcionarios públicos a utilizar el cubrebocas en espacios públicos, la opinión de los mexicanos se inclina por privilegiar el uso de este accesorio. De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, el 86% de las personas considera que las mascarillas son útiles para reducir la probabilidad de contagiarse del virus y contraer la enfermedad COVID-19.

Además de la campaña del PAN, la negación de López Obrador a utilizar cubrebocas ha provocado respuestas de rechazo como la convocatoria a firmar una petición en la plataforma Change para pedirle al presidente que utilice mascarilla en espacios públicos. También la diputada de Movimiento Ciudadano, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, inició la recolección de firmas con el mismo objetivo.

