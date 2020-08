“El problema no es el billete de 20 pesos, sino México”: contestó Felipe Calderón a Claudia Sheinbaum por críticas (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

El ex presidente Felipe Calderón le contestó a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por haberlo criticado y tildarlo de ignorante en torno al tema del Escudo Nacional mexicano.

En un tuit dirigido a la doctora en Ingeniería Ambiental, el maestro en Administración Pública expresó desdén a una supuesta intención partidaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por instaurar sus símbolos en festejos cívicos. De igual modo, insinuó que Sheinbaum Pardo ya tenía conocimiento de esto y, finalmente, no perdió la oportunidad de decir que Morena es peor que el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Claudia Sheinbaum: no se haga. El problema no es que sea el águila de Juárez o de Díaz. El problema es que es el emblema de Morena. Los símbolos nacionales, que debieran unirnos a todos los mexicanos, los están cambiando por símbolos partidistas. En eso también son peor que el PRI

Esta es la imagen que indignó a Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Twitter)

Con la etiqueta #sonPIOres (que alude al reciente videoescándalo en el que está involucrado, Pío, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador), el ex abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) comparó un adorno que está en la periferia de la plancha del Zócalo capitalino con la apropiación de colores del la bandera mexicana con el logotipo oficial del PRI.

“También el PRI se apropió a la mala de los colores de la bandera. Ustedes son peores, porque hay que agregarles hipocresía. Creo que Usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione ”, abundó en su crítica.

El inicio de este pleito de declaraciones ocurrió cuando Calderón Hinojosa criticó la instalación de un adorno en Palacio Nacional, pues según él, éste substituye el Escudo Nacional, lo cual es una violación a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

También hubo memes por esta discusión (Foto: @PonchoGutz)

“Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: Artículo 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia”, publicó el egresado de la Escuela Libre de Derecho tras difundirse la imagen del Águila Juarista en el Centro Histórico de la CDMX.

Ante esta publicación, la jefa de gobierno explicó, durante una conferencia de prensa que este símbolo es parte de la vida cívica e histórica del país.

“Parte de la historia de México es el Águila Juarista. No tiene nada que ver con un asunto partidista (...) El Águila Juarista se puede encontrar hasta en los billetes de 20 pesos , entonces es parte de la historia nacional. No hay nada adicional al reconocimiento del Águila Juarista como parte de la transformación que estamos viviendo en el país y de los festejos del Día de la Independencia”, aseguró, e incluso compartió el fragmento de su comentario en video a través de Twitter.

La jefa de gobierno dijo que o Calderón era un ignorante de la historia de México o que no conocía los billetes de 20 pesos (Foto: CDMX)

Asimismo, la egresada de la UNAM expresó una crítica contra el ex mandatario en la que evidenció la naturaleza histórica del símbolo que pende en el primer cuadro de la ciudad y dijo:

Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, con todo respeto. A lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el Águila o no conoce parte de la historia de México

También, algunos usuarios de Twitter encontraron risible la situación y publicaron memes en que satirizaban la discusión que quiso traer Felipe Calderón a la agenda pública.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“A lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos”: tunden con memes a Felipe Calderón por criticar Águila Juarista

La polémica por el Escudo Nacional: qué hay detrás de la similitud de los adornos en el Zócalo con el logo de Morena

“Con todo respeto”: Sheinbaum tachó de ignorante a Calderón por críticas al Águila Juarista