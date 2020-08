“A lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos”: tunden con memes a Felipe Calderón por criticar Águila Juarista (Foto: Cuartoscuro)

El ex presidente Felipe Calderón fue objeto de burlas en redes sociales por expresar que un adorno colocado en Palacio Nacional violaba la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Con motivos de la celebración de la Independencia de México, el gobierno acostumbra colgar adornos con motivos histórico/patrióticos en distintos puntos de la república. Los más emblemáticos son instalados en el centro histórico de la Ciudad de México y suelen ser de gran tamaño para alimentar el espíritu de identidad mexicana; sin embargo, al ex abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) no le pareció que instalaran el ícono del Águila Juarista.

Felipe Calderón criticó un adorno en el Zócalo capitalino (Foto: Twitter / @FelipeCalderon)

Esto se sabe porque en su cuenta oficial de Twitter, Calderón Hinojosa, argumentando con una nota del sitio del periodista José Cárdenas (sí, el mismo comunicador que utilizó un apodo despectivo, clasista y racista para referirse al hijo menor de edad del presidente), criticó la instalación de dicho adorno, pues según ellos, éste substituye el Escudo Nacional, lo cual constituye un delito.

“Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales: Artículo 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia”, publicó en la plataforma.

Poncho Gutiérrez, de SDPitorreo publicó varios memes de la crítica de Calderóna (Foto: Twitter / @PonchoGutz)

Ante esta afirmación, primero recibió una crítica “con todo respeto” por parte de la jefa de gobierno de la CDMX, quien supuso que el creador de México Libre es un ignorante y pronunció que a lo mejor y que no conocía los billetes de 20 pesos, mismos en los que sale Benito Juárez y el Águila Juarista.

“Yo creo que hay mucha ignorancia del ex presidente, con todo respeto. A lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el Águila o no conoce parte de la historia de México”, dijo Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa.

Las burlas al ex presidente continúan circulando en redes sociales (Foto: Twitter / @PonchoGutz)

En este punto cabe destacar que, efectivamente, sí existe dicha ley que defiende estos íconos identitarios nacionales, a tal punto que la reproducción errónea de los mismos puede tener como consecuencia grandes multas o hasta pena corporal; sin embargo, el instalar adornos que apelen a la historia del país puede ser manifestado de muchas formas, como la bandera trigarante (de las tres garantías); o con el rostro de algún héroe de la independencia, como Hidalgo, Morelos o Guerrero. En otras palabras, la imagen de adorno en las plazas públicas, de ninguna forma sustituye al Escudo Nacional Mexicano y por tanto no son un delito.

Las burlas contra Calderón Hinojosa apuntan a que no necesariamente todo lo que se cuelgue en Palacio Nacional debe de ser el Escudo nacional (Foto: Twitter / @PonchoGutz)

Por el otro lado, los usuarios de redes sociales no fueron tan amables con sus críticas al egresado de la Escuela Libre de Derecho y, como era de esperarse, ya empezaron los memes.

