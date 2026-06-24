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Profeco alerta por estafas masivas en ‘boletos’, paquetes y publicidad engañosa del Mundial

La procuraduría advirtió sobre ofertas que prometen beneficios sin respaldo y plataformas con señales de alerta; recomienda verificar proveedores y desconfiar de promociones con precios fuera de mercado

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Hombre con gorra de "2026" sentado angustiado frente a un estadio, con un boleto falso de la Copa del Mundo 2026 y papeles arrugados en el suelo.
Un aficionado sufre visiblemente frente a un estadio, con un boleto falso de la Copa del Mundo 2026 y papeles arrugados en el suelo, tras ser víctima de un fraude de entradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a los aficionados que siguen el Mundial de Futbol 2026 ante la proliferación de ofertas falsas, promociones engañosas y posibles fraudes relacionados con boletos, paquetes turísticos, hospedaje y productos asociados al torneo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que mantiene vigilancia sobre prácticas comerciales que podrían vulnerar los derechos de los consumidores mediante información inexacta, exagerada o carente de sustento.

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La autoridad explicó que la publicidad tiene como objetivo influir en las decisiones de compra al destacar características y beneficios de determinados bienes o servicios. Sin embargo, advirtió que durante eventos de gran alcance como la Copa Mundial también pueden aparecer estrategias comerciales que aprovechan el entusiasmo de los aficionados para generar expectativas alejadas de la realidad.

Según la Profeco, una de las principales señales de alerta surge cuando un proveedor realiza promesas que no puede demostrar o presenta beneficios sin evidencia que los respalde. En esos casos, la publicidad puede considerarse engañosa al inducir a error sobre las condiciones reales del producto o servicio ofrecido.

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La dependencia también alertó sobre páginas de internet que aparentan ser confiables, pero que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos para el comercio electrónico. Estas plataformas suelen ofrecer promociones atractivas o supuestas oportunidades de último momento sin proporcionar información verificable sobre la empresa responsable.

Las fases para poder adquirir las entradas se dan a conocer en sitios oficiales, por lo que es importante revisar detalladamente en dónde comprarás tus boletos.
(IG Estadio Banorte)

Boletos, experiencias exclusivas, paquetes de viaje, hospedaje, entre los fraudes

Entre los casos identificados destacan anuncios relacionados con boletos para partidos, experiencias exclusivas, paquetes de viaje, reservaciones de hospedaje, alimentos y souvenirs vinculados con el Mundial. De acuerdo con la Procuraduría, los consumidores deben extremar precauciones cuando estas ofertas son difundidas por perfiles de redes sociales o sitios que carecen de datos de contacto verificables, domicilio físico o políticas claras de cancelación, devolución y cambios.

La institución también recomendó desconfiar de promociones con precios considerablemente inferiores a los del mercado o que presionen a realizar pagos inmediatos bajo el argumento de una supuesta disponibilidad limitada.

Como medida preventiva, la Profeco llamó a verificar que las páginas web utilicen protocolos de seguridad identificados mediante la dirección electrónica con “https” y el candado de protección correspondiente. Esto permite reducir riesgos relacionados con el robo de información personal o bancaria en sitios apócrifos.

La dependencia reiteró que la adquisición de productos y servicios vinculados con el Mundial debe realizarse únicamente a través de proveedores oficiales o autorizados, con el fin de garantizar que las operaciones comerciales se desarrollen conforme a la legislación vigente. Asimismo, recomendó evitar transacciones en mercados secundarios o con intermediarios cuya identidad no pueda confirmarse.

La Procuraduría informó que, mediante la Dirección General de Procedimientos, mantiene un monitoreo permanente de la publicidad difundida en plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico para detectar posibles irregularidades.

Además, recordó que las denuncias ciudadanas son una herramienta fundamental para identificar prácticas indebidas. Con base en esos reportes, la autoridad puede iniciar procedimientos que deriven en sanciones económicas para los proveedores responsables e incluso solicitar la modificación o el retiro de campañas publicitarias que incumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En pleno desarrollo del Mundial 2026, la Profeco insistió en que la mejor forma de prevenir fraudes es verificar la autenticidad de las ofertas, confirmar la identidad de los proveedores y denunciar cualquier publicidad que presente información falsa, confusa o imposible de comprobar.

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