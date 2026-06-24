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Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán el pago en julio

Los depósitos de ambos programas se distribuyen bimestralmente de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar

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Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se depositan bimestralmente (Foto: gobierno de México)
Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se depositan bimestralmente (Foto: gobierno de México)

Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se distribuyen bimestralmente de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

La primera iniciativa se dirige a alumnos de primaria y secundaria, aunque posteriormente ampliará su cobertura para niños de preescolar, mientras que la segunda se enfoca en jóvenes de preparatoria.

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Ambos programas entregan un depósito de 1,900 pesos por alumno, sin embargo, la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

La finalidad de ambas becas es evitar la deserción escolar y apoyar con este beneficio económico a los alumnos para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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¿Qué beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez reciben pago en julio?

Ningún beneficiario de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirá pago durante julio debido a que las reglas de operación de ambos programas establecen que durante julio y agosto no hay depósitos por ser periodo vacacional.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

¿Cuándo es el siguiente depósito de las becas?

De acuerdo en como se ha manejado la dispersión de los recursos, se estima que el siguiente periodo de pagos de ambas políticas se realice en octubre. Durante ese mes, los beneficiarios recibirán el cuarto depósito del año.

La política de Becas para el Bienestar se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años. Al finalizar 2025, el número de beneficiarios de los tres apoyos educativos más relevantes alcanzó los 13 millones, con una inversión superior a los 128,000 millones de pesos.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

Dentro de este total, más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones fueron apoyados a través de la Beca Benito Juárez. Por otro lado, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contó con la participación de más de 40,000 jóvenes.

Formas de comprobar si ya me llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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