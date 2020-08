“El más represor de la libertad en décadas se lo disputan usted y EPN”: la ola de críticas a Calderón por defender a Loret de Mola

(Foto: Cuartoscuro)

Tras la noticia de que W Radio había sido tomada por un grupo de personas que supuestamente trabajaron bajo las órdenes de Grupo Alemán, Felipe Calderón, ex presidente de México, escribió un tuit en el que expresaba la posibilidad de que el periodista Carlos Loret de Mola, uno de los más críticos de la administración de López Obrador, saliera del aire.

“Si Carlos Loret de Mola sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos”, comentó el mandatario mexicano durante el periodo 2006-2012.

Este mensaje provocó una importante cantidad de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron al ex titular del Ejecutivo Federal. “El ‘más represor de la libertad en décadas’ se lo disputan usted y EPN. ¿Ya se le olvidó cuando ordenó despedir a Aristegui por lo de su ebriedad? No salga ahora con sermones puritanos. No tenemos amnesia”, escribió la periodista Dolia Estévez.

Así fue la reacción de Felipe Calderón ante la posible salida del aire de Carlos Loret de Mola. (Foto: Captura de pantalla)

Otros usuarios, como @momomitomex, escribieron que en el caso de que Loret de Mola saliera de la estación de radio, eso no sería impedimento para que continúe con su labor: “A través del Washington Post, LatinUs y las demás travesuras que se le ocurran, estoy seguro que seguirá en su lucha frontal”.

No obstante, algunas personas también recordaron el caso de la periodista Olga Wornat, quien denunció que en el 2011 tuvo que salir de México amenazada de muerte por el gobierno de Felipe Calderón.

En este sentido, Wornat recientemente anunció la distribución de su libro Felipe, el oscuro, con un mensaje contundente respecto a la persecución que vivió por parte del mandatario: “De nada te sirvió amenazarme y perseguir a mi familia, asistente, fuentes y amigos. Soy una sobreviviente y tengo lo que careces: fortaleza, ética y memoria”.

Cabe mencionar que la publicación de Calderón Hinojosa estaba acompañada de del hashtag #sonPIOres, en referencia a Pío López Obrador, hermano del actual presidente, quien la semana pasada fue exhibido en un video publicado por Loret de Mola en la plataforma LatinUs, donde se le veía recibiendo dinero por parte de David León, ex coordinador de Protección Civil en el gobierno actual.

Usuarios recordaron las denuncias de la periodista Olga Wornat sobre amenazas del presidente Felipe Calderón en su sexenio. (Foto: Captura de pantalla)

Al respecto, el usuario @SotaventoM, comentó que “el video no traía nada. En la intentona por evidenciar a Pío y un desquite de los acaparadores de los medios, también era un seguro para Loret, para que cualquier situación que lo involucrara, se argumentaría represión y atentado a su libertad de expresión; todo muy oscuro, Felipe”.

Tras la difusión de las grabaciones, Calderón consideró que la entrega de dinero en efectivo, su aceptación, el origen presuntamente público de las aportaciones y afirmar que son colectas, son graves violaciones a la Ley electoral.

En respuesta, el presidente López Obrador ha afirmado que si la Fiscalía General de la República lo llama a declarar por este hecho, él estaría dispuesto a hacerlo; sin embargo, puntualizó que para ello se tiene que haber presentado las denuncias correspondientes. “Ojalá y ya lo hayan hecho”, comentó el 25 de agosto en su conferencia de prensa.

Tras la supuesta toma de W Radio, se rumoreó la posibilidad de que Carlos Loret de Mola saliera del aire. (Foto: Archivo)

Durante la misma rueda explicó que antes de que se difundiera el video, él ya sabía de su existencia, pues David León, uno de los protagonistas de la grabación, se lo comunicó y le expresó que lo sacaran, pues no tienen nada que ocultar.

Carlos Loret de Mola ha sido uno de los críticos más reacios del presidente López Obrador, quien ha puesto como su principal bandera el combate a la corrupción; sin embargo, para el periodista, “el plumaje” del mandatario “está manchado”, pues la gente cercana a él ha estado implicada en casos de corrupción relacionados con portafolios, ligas y sobres llenos de dinero en efectivo.

Si bien se reportó la destitución de Francisco Cabañas como director general de la estación de radio, la supuesta toma de las instalaciones no ha sido confirmada por ninguna de las partes implicadas y hasta el momento, la programación de la estación de radio ha continuado de manera habitual.

