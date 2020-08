El ex senador panista Roberto Gil Zuarth negó millonarios movimientos investigados por la UIF

Roberto Gil Zuarth, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN), negó tener conocimiento de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esté realizando investigaciones en su contra. Esto después de que el periódico Milenio reveló que la UIF tiene en la mira a las personas que rodearon a Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, durante su carrera política, incluido el antiguo senador panista.

Además, Gil Zuart dice no tener ninguna conexión con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Este último emitió una serie de denuncias que fueron filtradas a los medios de comunicación, en las cuales aparecen cerca de veinte políticos y ex mandatarios mexicanos. Entre ellos, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, ambos ex senadores por el PAN. Según la denuncia de Emilio Lozoya, estos dos últimos aceptaron sobornos por parte de la empresa Odebrecht para favorecer a la Reforma Energética aprobada en el sexenio del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

El otro nombre investigado por la UIF, según el medio mexicano, es Javier Lozano, también ex senador panista (aunque ahora pertenece a las filas del Partido Revolucionario Institucional).

Roberto Gil Zuarth, a partir de la información recabada por Jannet López Ponce de Milenio, llamó la atención de la UIF por un movimiento de 31 millones de pesos mexicanos en un sólo día. Para la Unidad de Inteligencia Financiera, este movimiento debería de ser imposible pues el senador no tiene ningún ingreso registrado que pueda justificar transacciones de tal volumen.

Respecto a esa información, Gil Zuarth declaró: “Hay una operación inusual en concreto, de alto valor, lo cual yo desconocí, rechacé categóricamente porque es una mentira [...] No existe ninguna cuenta mía, presente o pasada, de banco de fideicomiso de inversión, no existe esa operación.”

Además, él afirma que se presentará inmediatamente a las oficinas de la UIF, en cuanto ésta le notifique de las investigaciones en su contra, para que se le de acceso a la misma. “Ya están listos los documentos”, agregó.

El panista dijo a El Heraldo, respecto a las denuncias de Lozoya, que “El exdirector de Pemex empieza a imputar a medio México para poder salvar a su familia y sus casas. Es claramente un testimonio incentivado, ya que se le ha dado un trato privilegiado”. Él acusa que las denuncias de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República se han utilizado como un “show mediático”.

Foto de archivo del exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya escoltado por policías españoles tras aparecer por video ante la suprema corte española. Feb 13, 2020. REUTERS/Jon Nazca

Un día antes de que se revelaran las investigaciones en su contra, Roberto Gil afirmaba en una entrevista con Adela Micha que “Lozoya no tiene memoria de elefante, sino incentivo de alacrán”.

Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Javier Lozano y Jorge Luis Valle, quienes en su momento se hicieron llamar “senadores rebeldes” por parte del PAN, se suman a la lista de personas cercanas al ex presidente mexicano Felipe Calderón en contra de quienes se han iniciado investigaciones.

(Foto: Cuartoscuro)

Otra de esas personas es Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su sexenio y que actualmente tiene una acusación en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Además está Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública que aparece mencionado en las denuncias de Emilio Lozoya.

Sobre la revelación hecha por Milenio, Gil Zuarth dijo: “Están corrompiendo el debido proceso y esto genera responsabilidades administrativas y penales, los ciudadanos en un estado de leyes tenemos el derecho a que nuestra información no esté ventilándose en los medios de comunicación, todo lo que quieran en procedimientos jurídicos pero no la información para alimentar espectáculos mediáticos”.

