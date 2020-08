Combate a la corrupción de AMLO no va a ser verosímil hasta que “no empine” a uno de los suyos: Zepeda Petterson

El periodista Jorge Zepeda Patterson, afín al actual presidente de la República, consideró que el video que exhibe a Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, es un asunto serio y pone a prueba el combate a la corrupción del jefe del Ejecutivo federal.

En entrevista con el programa El Weso de W Radio, el también columnista del diario EL País, señaló:

Y advirtió que el combate a la corrupción del gobierno de AMLO no va a tener credibilidad si no actúa contra uno de los integrantes de su proyecto de gobierno.

No va a ser verosímil, no va a ser categórica, el compromiso de López Obrador hasta que no ‘empine’ con razones reales, auténticas, a uno de los suyos”.

Dos videos se hicieron públicos este jueves donde se puede apreciar a Pío, hermano de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente recibiendo dinero por parte de David León Romero, entonces operador político del estado de Chiapas y hoy parte del gobierno, para la campaña estatal de 2015.

En aquel momento, Romero era consultor privado y asesor de comunicación social. Además, de acuerdo con LatinUs, era operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que ahora se desempeña como senador por el Partido Verde (PVEM), un aliado del gobierno de Morena.

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí (en Chiapas)”, asegura León en una de los dos videos publicados por el sitio LatiUs, en el noticiario del periodista Carlos Loret de Mola. Romero fue Coordinador Nacional de Protección Civil.

Sin embargo, León fue ascendido para encabezar el empeño del gobierno de López Obrador para la compra y distribución de medicamentos a nivel nacional, pero este jueves, tras la publicación de los videos, aseguró que no tomará protesta de ese puesto.

“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al gobierno de México, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud (SSa)”, expresó en sus redes sociales.

Este viernes, el presidente López Obrador dijo que, en el caso del video donde su hermano Pio recibe millones de pesos de David León, se debe ir a fondo. También refirió que está dispuesto a declarar ante la autoridad o enviar un texto con su postura.

Loret de Mola, o los ex presidentes Salinas, Peña Nieto, deben presentar una denuncia a la fiscalía, o los dirigentes a de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda. Esto no tiene nada que ver con que se pare la corrupción, sea quien sea, nada a dañado más a México que la deshonestidad, que la corrupción política, no debe haber impunidad para nadie, si una autoridad comete un delito debe ser juzgado. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea. Se acabó la impunidad yo no le voy a fallar al pueblo de México. No voy a ceder en mi propósito de desterrar de corrupción al país, de purificar la vida del país. Si actúo con integridad, con rectitud, voy a mantener siempre mi autoridad moral, para tener autoridad política