Ocho de cada 10 mexicanos quieren que Peña Nieto sea investigado y castigado en caso de ser culpable

Enrique Peña Nieto ha sido acusado de dar instrucciones para repartir sobornos entre legisladores (Foto: Archivo)

El ex presidente Enrique Peña Nieto es una de las personas que han sido denunciadas por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por actos de corrupción.

En la declaración que hizo Lozoya Austin ante la Fiscalía General de República (FGR) indicó que recibió órdenes del ex mandatario y del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para repartir sobornos entre legisladores para asegurar la aprobación de las reformas estructurales.

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero Bloomberg, ocho de cada diez personas consultadas expresó que está a favor de que el ex mandatario sea investigado y, en caso de ser culpable, que se le castigue.

Mientras que el 12% de las personas encuestadas indicó que es un caso debe olvidarse y el resto respondió que no sabe al respecto del tema.

Emilio Lozoya denunció al ex mandatario ante la FGR (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con información de Imagen Noticias, entre 2013 y 2014 fueron 80 millones de pesos los que se repartieron entre siete legisladores para que emitieran su voto a favor de la Reforma Energética.

Además se indicó que el ex director de Pemex mencionó a los siguientes funcionarios públicos: Ricardo Anaya (PAN), Miguel Barbosa (PRD), Ernesto Cordero (PAN), Francisco Domínguez (PAN), Jorge Luis Lavalle (PAN), David Penchyna (PRI) y Salvador Vega Casillas (PAN).

En tanto, en la declaración que hizo el ex funcionario indicó que fueron 120 millones de pesos entre un diputado y cinco senadores.

El portal Animal Político dio a conocer que la defensa de Emilio Lozoya indicó que los nombres antes mencionados y la declaración no forma parte de la denuncia de hechos que se presentó ante la FGR.

Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, indicó que no tiene nada que ocultar (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, mencionó durante su participación en la conferencia matutina de este miércoles 19 de agosto que los dichos de Emilio Lozoya “valen lo que su prestigio, nada”.

Añadió: “No tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia”.

Cabe señalar que el lunes 17 de agosto se difundió un video en el que Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, aparecieron recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex.

Rafael Caraveo era el colaborador más cercano de Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue senador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ha sido mencionado como uno de los legisladores panistas que habría recibido sobornos para aprobar la reforma energética.

Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray fueron los que dieron las instrucciones a Emilio Lozoya de repartir dinero durante la campaña electoral y previo a la aprobación de la reformas estructurales (Foto: Archivo)

Horas después de que se hiciera público el video, el gobernador de Querétaro cesó de su cargo a Guillermo Gutiérrez, quien fungía como su secretario particular.

En tanto, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, negó tener un acercamiento o plática con el ex director de Pemex y que nunca recibió visita alguna del ex funcionario en las oficinas del Senado.

Emilio Lozoya también indicó que Peña Nieto y Videgaray lo instruyeron para repartir 100 millones de pesos en sobornos a asesores electorales extranjeros que trabajaron durante la campaña electoral del 2012, dinero que provenía de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

