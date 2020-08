Denuncia de Emilio Lozoya revelaría la entrega de 80 mdp a siete ex legisladores para la Reforma Energética

Peña Nieto y Videgaray escogieron supuestamente al entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, David Penchyna, como enlace para este asunto. (Foto: Europa Press)

Luego de que se diera a conocer un video de sobornos sobre el caso de corrupción de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se reveló que en su denuncia de hechos acusaría la entrega de 80 millones de dólares a siete ex lesgisladores para trabajar en favor de la Reforma Energética, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Para aplicar el criterio de oportunidad, es decir, que las autoridades no ejerzan acción penal en su contra, Lozoya reveló, por medio de la denuncia obtenida por Imagen Noticias, como en 2013 y 2014 se habrían llevado a cabo los millonarios sobornos dirigidos por el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Dichos recursos entregados en efectivo se liberaron conforme Luis Videgaray (...) en diversas entregas,al operador enviado por dicho grupo de legisladores y entregado por el testigo 1 y testigo 2

Además, el periodista Ciro Gómez Leyva aseguró en su noticiero nocturno que el ex director de Pemex señaló como los supuestos siete legisladores a Ricardo Anaya, entonces diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y ex candidato presidencial; Miguel Barbosa Huerta, ex senador del Partido Revolución Democrática (PRD) y hoy gobernador de Puebla; Francisco Domínguez, senador del PAN; Jorge Luis Lavalle, senador del PAN; David Penchyna, ex senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Salvador Vega Casillas, ex senador del PAN.

Los sobornos se habrían hecho con el objetivo de favorecer la Reforma Energética de Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

El dinero habría sido repartido en un total de siete entregas. Los primero tres pagos, señaló Lozoya, tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2013: el primero fue por 10 millones de pesos y fue entregado en la Torre Hares, la cual se encuentra en Ejército Nacional 225 de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX)

El segundo y tercer soborno se entregarían ese mismo día pero en el edificio de Montes Urales 425, Lomas de Chapultepec, CDMX, y su monto sería de 900,000 y 13 millones de pesos.

Los siguientes cuatro sobornos habrían tenido lugar en Montes Urales en fechas distintas: el pasado 9 de enero del 2014 con un total de 12 millones 800,000 pesos, el 14 de febrero por esa misma cantidad; el 7 de marzo de ese año por 6 millones 400,000 pesos y el último de 12 millones 800,000 pesos se habrían entregado el 2 de abril.

Emilio Lozoya habría declarado también a las autoridades mexicanas que cuenta con acuses de recibido y un video que podrían verificar la veracidad de sus acusaciones. Entre ellas también se encuentra que Peña Nieto y Videgaray escogieron supuestamente al entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, David Penchyna, como enlace para este asunto.

Sin embargo, de los sobornos que denuncia, Lozoya solo especifica las cantidades que se le otorgaron a Penchyna, 6 millones de pesos, el 17 de septiembre de 2014 y a Ricardo Anaya, quien habría recibido 6 millones 800,000 de pesos.

Lozoya busca aplicar el criterio de oportunidad demostrando que fue un "instrumento no doloso" de los delitos que se le acusa y que fue presionado por sus superiores para hacerlo (Foto: Reuters/Henry Romero)

El periodista también destacó una parte del documento que implica al actual gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, a quien Lozoya habría recibido por instrucciones de Videgaray para atender sus peticiones. La reunión habría tenido como objetivo trasladar al hermano de Barbosa, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en el estado de Guerrero a las oficinas en la capital mexicana. Además, lo acusó de pedir miles de pesos y amenazar con armar una revuelta.

De ser así, no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética, así como la entrega de 100,000 dólares

Ante esto respondió el gobernador poblano reiterando que nunca tuvo contacto con Emilio Lozoya. “Nunca hablé con él telefónicamente, menos los vi personalmente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aseguró que Lozoya tendrá que probar sus palabras y que él presentará una demanda por daño moral, pues su posición para la Reforma Energética fue “públicamente en contra y de ello hay registros en el Senado”.

Hasta ahora, estas son algunas de las acusaciones que el ex director de Pemex ha hecho ante la justicia mexicana para probar que fue un “instrumento no doloso” de los delitos que se le acusan. Sin embargo, deberá entregar pruebas contundentes a las autoridades para que aplique el criterio de oportunidad en su caso.

