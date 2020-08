El PRI demandará a Emilio Lozoya: se dicen víctimas y piden que devuelva el dinero

Alejandro Moreno entrevista en televisa caso Lozoya

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) avala que se investigue a cualquier colaborador del partido que sea señalado por actos de corrupción, además de que no defenderá a ninguna persona que no acredite su inocencia, en relación con las declaraciones que ha hecho Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos Pemex.

Lozoya Austin demandó al ex mandatario Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de quien indicó recibió órdenes para repartir sobornos entre legisladores para asegurar la aprobación de las reformas estructurales y también repartió dinero entre asesores extranjero en la campaña presidencial del 2012.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, indicó en entrevista para Noticieros Televisa que hasta el momento no ha tenido contacto con Peña Nieto ni Videgaray.

“En el PRI, como lo he dicho, estaremos trabajando. Si las autoridades encuentran alguna irregularidad que se investigue, yo no soy juez o fiscal, soy un hombre que cree en las leyes […] Jamás solaparemos un acto de corrupción, pero tampoco una persecución, cada quien debe asumir su responsabilidad. El PRI no va a ser tapadera ni va a defender a nadie que no acredite su inocencia”, puntualizó el dirigente.

Alejandro Moreno indicó que no permitirán actos de corrupción en el partido (Foto: Twitter @alitomorenoc)

Durante la campaña del 2012, Emilio Loyoza declaró que repartieron 100 millones de pesos, mientras que del 2013 y 2014 fueron 120, según las cifras que dio la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandro Moreno puntualizó que en el partido no hay evidencia de ingresos adicionales y que le corresponderá a los señalados aclarar si recibieron recursos en relación con sus cargos públicos.

Por otro parte, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional dijo que demandarán al ex director de Pemex, “porque somos víctimas y queremos que se devuelva todo lo que indebidamente recibió”.

A mediados de julio, el líder nacional del PRI aclaró que no hay registro histórico ni actual que demuestre que Lozoya Austin haya militado en el partido.

En el PRI aclaró que no hay registro de que Emilio Lozoya fuera militante del partido (Foto: Archivo)

Hasta ahora los únicos ex funcionarios relacionados con el partido son Peña y Videgaray, mientras que en el video que se difundió el pasado lunes no involucra a nadie del PRI, por el momento.

De acuerdo con información de Imagen Noticias, entre 2013 y 2014 fueron 80 millones de pesos los que se repartieron entre siete legisladores para que emitieran su voto a favor de la Reforma Energética.

Además se indicó que el ex director de Pemex mencionó a los siguientes funcionarios públicos: Ricardo Anaya (PAN), Miguel Barbosa (PRD), Ernesto Cordero (PAN), Francisco Domínguez (PAN), Jorge Luis Lavalle (PAN), David Penchyna (PRI) y Salvador Vega Casillas (PAN).

Moreno Cárdenas confía que la Fiscalía haga el trabajo correspondiente al respecto del caso y castigue a las personas involucradas en los actos de corrupción. Y enfatizó: “Que se hagan las investigaciones pertinentes, que no se politice la justicia ni se judicialice la política. Que los delitos no queden impunes”.

