“¿Por qué voy a ser yo el verdugo?”: López Obrador reiteró que juicio a expresidentes debe ser vía consulta ciudadana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó por qué ha planteado que se realice una consulta ciudadana para llevar a juicio a ex presidentes de la República; reiteró que él “es de la idea de seguir adelante”,

“¿Por qué voy a hacer yo el verdugo político?, ¿qué?, ¿no lo podemos resolver entre todos?.

Además, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la Presidencia y estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la Presidencia, porque no sólo fue a mí, fue a todo el pueblo o que hayan impuesto las reformas estas energéticas, la Reforma Fiscal, la Reforma Laboral, las llamadas reformas estructurales, la Reforma Educativa, que por eso ahora a juzgarlos. No, no”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que si se realiza la consulta y se decide realizar juicios a ex presidentes, se garantizará un proceso apegado a la legalidad.

“Se llenan los requisitos, se solicitan firmas para que los ex presidentes sean juzgados, pero eso tiene que ser, ese es mi punto de vista, con una consulta ciudadana, tenemos que ser todos”, expresó el presidente.

Yo ya dije, yo estoy por el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos, pero que pensemos hacia adelante y que no haya venganza. Por eso lo de la consulta, porque no quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale que yo estoy vengándome, no es mi fuerte la venganza y además votaría en contra.

Si pierdo y si la gente dice que se enjuicie a los expresidentes, de todas maneras garantizar, como a todos, el derecho a la defensa y que sea un proceso apegado a la legalidad”, subrayó López Obrador.

Sin embargo, el presidente insistió en que el pueblo debe saber cómo funcionaba la red de corrupción por la que está sujeto a proceso el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, “ayudaría mucho a desterrar la corrupción”, dijo.

“Repito, lo primero es información, toda la información, transparencia, investigar, llamar a declarar a los implicados. También no culpar a diestra y siniestra, si no hacer una investigación seria. Le tengo mucha confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Lo segundo es recuperar el dinero, porque este es, aunque se ve bastante, es apenas una mirruña de lo que se robaron; entonces, necesitamos recuperar lo más que se pueda porque hace falta que se devuelva el dinero, eso es lo segundo.

Y lo tercero, ya lo planteé, si están involucrados los ex presidentes y la gente decide que haya una consulta”, reiteró.

