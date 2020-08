El videoescándalo cuadro por cuadro: qué dicen y quiénes aparecen en la demoledora entrega de sobornos

Video: YouTube

Un video de menos de cinco minutos de duración apareció ayer en las redes y ha desatado el escándalo entre la clase política mexicana. En él se puede ver a dos ex funcionarios del Senado de la República, Rafael Caraveo Opengo y Guillermo Gutiérrez Badillo recibiendo enormes cantidades de dinero en efectivo.

En la evidencia, que parece haber sido seleccionada y editada con varios cortes, se escucha la voz distorsionada de un supuesto funcionario de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que es quien entrega el dinero a los funcionarios y los graba en el proceso.

En las imágenes se observan múltiples bolsas de plástico repletas de fajos de billetes de diferentes denominaciones. Los tres personajes cuentan el dinero agrupado en paquetes que luego acomodan en una maleta negra.

La suma total del dinero entregado a los funcionarios parece ser de “19” millones de pesos, según lo que discuten hacia el final del video; y se habla de que en una ocasión anterior habían sido “17” millones. La transacción ocurre en una pequeña oficina de la cual permanece abierta la puerta durante todo el video.

El video fue subido a YouTube en una cuenta con el nombre de “Juan Jesús Lozoya Austin”, el cual coincide con el nombre del hermano de Emilio Lozoya Austin. Sin embargo su defensa ha negado toda relación con el video e incluso acusan a la cuenta de suplantar su identidad, y presentarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Los ex funcionarios que aparecen en el video sostuvieron relaciones laborales con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el ex senador Jorge Luis Lavalle, ambos panistas. (Foto: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

“Aquí se ve como se recibe dinero para contratos con PEMEX”, señala la descripción del video, que además aparece titulado como “EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)”, y fue publicado ayer lunes 17 de agosto de 2020.

Aunque no se especifica la fecha en que fue grabado el video, se ha especulado que los hechos podría formar parte de las negociaciones y sobornos que, según ha acusado Emilio Lozoya, se usaron para impulsar la aprobación de las reformas estructurales de 2013 y 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Recientemente, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por medio de un mensaje grabado, reveló que fueron 120 millones de pesos los que se les entregaron a un diputado y cinco senadores, como parte de la compra de votos legislativos para la aprobación de las reformas, de acuerdo a las declaraciones del ex director de Pemex.

Ante el video, funcionarios de la FGR han salido a aclarar que la institución no tiene en sus manos esta grabación, por lo que no forma parte de las evidencias que supuestamente entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía como pruebas en la denuncia que presentó sobre los presuntos actos de corrución que implicarían al ex presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

¿Quién es quién?

El exfuncionario Rafael Caraveo parece ser el encargado principal de recibir el dinero de los presuntos sobornos. (Foto: capturas de pantalla)

Rafael Caraveo Opengo, fue Secretario Técnico en el Senado en 2012 y 2015, designado por la Comisión de Administración, y apoyado por el ex senador de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, quien ha sido mencionado como uno de los legisladores panistas que habría recibido sobornos para aprobar la reforma energética.

Guillermo Gutiérrez Badillo, es militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde 2005, y trabajó en el Senado de la República para el entonces legislador Francisco Domínguez Servién, durante el sexenio de Peña Nieto.

Actualmente se desempeñaba como secretario privado del ahora gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pero a raíz de la divulgación del comprometedor video, el gobernador se deslindó de responsabilidades y anunció que el funcionario fue cesado.

El exfuncionario Guillermo Gutiérrez Badillo acompaña a Rafael Caraveo para recibir las bolsas de dinero. (Foto: captura de pantalla)





Transcripción completa del video

Guillermo Gutiérrez Badillo (GB): ¿Entonces son 10 así, ¿no?

Rafael Caraveo Opengo (CO): Ah, tienes aquí producto, ¿no?

CO: ¿Cada uno tiene...?

CO: Uno. Ajá. [Un millón]

- - - Corte - - -

CO: Son 12 en total

CO: Ok

GB: Lo acomóda ahí. Está sellado, ¿no?

GB: Si quieres mejor me lo llevo de una vez

CO: Uno, ¿no?

- - - Corte - - -

CO: Son 9, ¿no? Perdón, 11

GB: Así está bien.

CO: Acá son tres

- - - Corte - - -

CO: En el otro creo que no era 19, creo que era 18

CO: Si, nomás para que lo cheques. ¿Sí lo checas?

CO: ¿Entonces le pongo 19 a este?

CO: Es que... la vez que no pudiste estar eran 17, y ésta... que fue la vez que ya estuviste tiene 19, entonces debería ser 18.

CO: Ah, ok.

CO: Sí, está bien.

(se escucha como firma algo sobre el escritorio)

- - - Corte - - -

CO: ¿Qué nos falta?

CO: ¿Visita próxima?

CO: No me adelantaron eso, igual que habíamos acordado…

CO: Sí sabes algo…

- - - Corte - - -

CO: No, está bien

CO: Muchas gracias

CO: Cuídese





