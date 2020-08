Defensa de Emilio Lozoya rechazó que la familia haya publicado videos sobre presuntos sobornos

La defensa aseguró que el hermano de Emilio Lozoya, Jesús, no tiene cuenta en YouTube (Foto: Henry Romero/ Reuters)

La defensa de Emilio Lozoya, el director de la empresa estatal Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien se encuentra vinculado a proceso por diversos delitos, negó que la familia Lozoya Austin haya participado en la publicación de un video que muestra a un supuesto funcionario de la paraestatal entregando fajos de dinero a funcionarios del Senado en algún momento entre 2013 y 2014.

“El señor Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta alguna en la plataforma de referencia”, señaló el despacho Ontiveros Consulting, sobre YouTube. “Por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito”, añadieron.

Además, adelantaron que Jesús Lozoya presentará, en las próximas horas, la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cualquier información relativa al caso del señor Emilio Lozoya debe realizarse mediante los canales oficiales, salvaguardando la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan

La defensa de Lozoya no negó que el video sea real (Foto: Cuartoscuro)

Por último, la defensa del ex funcionario del gobierno de Peña Nieto reiteró su “absoluto respeto” a las instituciones del Estado mexicano. “Será la vía institucional la que seguirá rigiendo nuestro actuar en el ámbito del derecho de defensa”, culminó el comunicado, que firma el doctor Miguel Ontiveros Alonso, quien encabeza la defensa de Lozoya.

Y es que este lunes, un video publicado en una presunta cuenta de Jesús Lozoya en YouTube, muestra durante 4:15 minutos a dos ex funcionarios del Senado de la República contando varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro.

Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, aparecieron recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex. “Son 200, 500, uno de 50 aquí viene, dos de 100 y uno de 50. Entonces es 500 uno, uno de 250 y 250 son uno 500″, se escucha decir a uno de los individuos en la grabación.

Información en desarrollo