Por uso de cubrebocas, estiman descenso de contagios por COVID-19 en México de 8.6%

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con un análisis de la plataforma Mexico’s Covid-19 Tracker, si todas las personas utilizaran cubrebocas en los espacios públicos, los contagios de coronavirus en el país se podrían reducir mínimo un 8.6%.

Según la estimación de la plataforma, lo anterior significaría entre 15,000 y 27,000 contagios menos en los próximos 20 días.

No obstante, de acuerdo con proyecciones más optimistas, si todos los ciudadanos usaran cubrebocas de tela en la vía pública, se estima que se reportarían entre 82,573 y 94,793 nuevos casos de COVID-19 en el mismo lapso.

Por el contrario, si no se implementa ningún cambio en la estrategia de control de la pandemia, en ese periodo se podrían registrar entre 97,655 y 122,259 casos nuevos de coronavirus en México.

Foto: REUTERS

Cabe mencionar que estas estadísticas fueron diseñadas por los economistas del ITAM y expertos en ciencias de datos, Jorge Flores-Kelly y David Contreras con base en la información y cifras que la Secretaría de Salud Federal publica a diario.

Para calcular esta proyección, los economistas se basaron en un estudio de la Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos, que concluyó que los contagios podrían reducirse 8.6% con el uso de cubrebocas.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

También realizaron otra proyección más optimista, basada en un análisis de un académico miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York que señala que el uso de mascarillas podría disminuir los contagios en 75%.

Según esta última estimación, en los próximos 20 días podrían presentarse en México entre 8,468 y 11,330 casos de COVID-19 si todos usaran cubrebocas.

Foto: EFE

En entrevista con el diario Reforma, Jorge Flores-Kelly, explicó que se ha subestimado el impacto del uso del cubrebocas; sin embargo, aseguró que su efecto sí puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona contraiga el virus.

“Al final, todo lo que uses contribuye a que salgan menos gotículas y eso ayuda bastante si vas a tener 10,000 personas infectadas menos y, por lo menos, 1,000 menos que mueran”, señaló.

Sin embargo, desde que el virus llegó a México, el uso del cubrebocas ha sido un tema de debate entre las autoridades federales.

Recientemente, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el gobierno mexicano no ha implementado el uso obligatorio del cubrebocas a nivel nacional porque las autoridades apelan a la corresponsabilidad de las personas y porque es convicción del gobierno no realizar acciones que podrían derivar en abusos y violaciones a los derechos humanos.

Foto: EFE

Señaló que, aunque otros países han implementado esta medida, el caso de México es especial, debido a la situación de violencia que se vive.

Mencionó que debido a esos factores el gobierno decidió que no se haría obligatorio el uso del cubrebocas; sin embargo, han invitado y hecho campañas para que la ciudadanía lo porte y sea responsable.

No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha repetido en diferentes ocasiones que no usa cubrebocas debido a que López-Gatell no lo recomienda. La última vez que lo señaló fue durante su conferencia de prensa del 21 de julio desde Oaxaca.

“A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo en el avión lo piden, me lo pongo el avión, en la oficina donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales”, dijo.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Uso obligatorio del cubrebocas pondría en riesgo los derechos humanos: López-Gatell

Coronavirus en México: sólo cuatro gobernadores se unieron al reto de usar cubrebocas

Mapa del coronavirus en México 16 de agosto: Guanajuato ya es el tercer estado con más contagios detrás de CDMX y Edomex