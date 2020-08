“No crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas”: AMLO respecto a tema del narcoestado

“No crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas”: AMLO reculó por tema del narcoestado (Video: Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sus dichos respecto al gobierno de Felipe Calderón en tema de gobernabilidad y narcotráfico fue un pensamiento que le llegó de “manera espontánea”.

Así lo dijo durante su conferencia matutina del miércoles 12 de junio, cuando por pregunta de un periodista se tomó el tema de los casos de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

“Ayer hablábamos, antier creo, que de manera espontánea… Porque no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, no, yo vengo aquí a hablarles de manera sincera, decirles lo que siento, lo que conozco, lo que es mi experiencia”, comenzó a explicar el mandatario nacional en torno al tema del narcoestado.

López Obrador se desdijo del tema del narcoestado durante el régimen de Felipe Calderón (Foto: Cortesía Presidencia)

Durante la rueda de prensa, López Obrador justificó a qué atendió su pensamiento en ese momento, pues ciertos pensadores que él tiene como referencia realizaron referencias a éste término.

Entonces, se me salió así lo del narcoestado porque, en efecto, escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar de un narcoestado

A pesar de hacer la aclaración, el tabasqueño no perdió la oportunidad para señalar la responsabilidad histórica de Felipe Calderón con la llamada guerra contra el narco, misma que inició en 2006 con el inicio de su administración.

“Esto data de hace 10 años, bueno, desde que estaba el gobierno de Calderón, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico empezaron a hablar del narcoestado y yo no creía en eso, no le daba entrada, pensaba: están volando, es desproporcionado; no es así, son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, pero narcoestado ya son palabras mayores”, aseguró.

Felipe Calderón fue presidente de México del 2006 al 2012 (Foto: EUROPA PRESS)

Sin embargo, subrayó que sus declaraciones previas fueron un descuido y que tras reflexionar más profundamente, no son del todo ciertas.

Pero antier me salió y yo dije ¿por qué no? si el que estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas. Es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República, porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico

Estas nuevas declaraciones aluden a cuando el jefe del ejecutivo federal dijo, en una conferencia de prensa anterior, que durante el sexenio de Calderón Hinojosa se vivía un narcoestado.

“Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia”, declaró López Obrador durante la conferencia matutina de este lunes 10 de agosto.

Los más altos funcionarios en materia de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón están ciendo procesados por narcotráfico en EEUU (Foto: Archivo)

Sin embargo, el debate de este término es bastante amplio. El término narcoestado es una definición de carácter político/económico que se aplica cuando las instituciones del Estado están íntimamente relacionadas con el fenómeno del narcotráfico. Esto sucede cuando los principales líderes políticos o funcionarios públicos de alto perfil ejercen sus funciones en favor del trasiego ilegal de drogas para recibir algún tipo de beneficio.

Paul Rexton Kan, autor de Cartels at War, The Global Challenge of Militias and Paramilitary Violence, Drugs and Contemporary Warfare y Drug Intoxicated Irregular Fighters: Complications, Dangers, and Responses, estratificó en cinco niveles el narcoestado. Estos dependerán de que tan enquistado estén los cárteles el el gobierno y de su necesidad para la funcionalidad de ambos. Los niveles son incipiente, en desarrollo, serio, crítico y avanzado.

