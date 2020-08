Calderón, Salinas, Videgaray: bajo sospecha en México, catedráticos en Harvard, Yale y otras prestigiosas universidades

BOSTON, MASSACHUSSETS, ESTADOS UNIDOS, 26MAYO2010.- El presidente Felipe Calderon durante su mensaje que dirigio por motivo de la graduacion de los alumnos de la escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. FOTO: ALFREDO GUERRERO/CUARTOSCURO.COM

Son varias las figuras políticas mexicanas que al retirarse de la vida pública nacional consiguen plazas académicas en prestigiosas universidades de Estados Unidos, a pesar de las polémicas que atraviesan su carrera como funcionarios.

Desde ex presidentes (como Carlos Salinas o Felipe Calderón) hasta ex secretarios (Luis Videgaray) estos son algunos de los ex funcionarios que han dado clase y las polémicas en las que se han visto involucrados.

Luis Videgaray Caso

Luis Videgaray

El ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012-2016), y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2017-2018), durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es ahora profesor titular de la Escuela Sloan de Administración y Dirección de Empresas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Además, es un miembro distinguido del Instituto de Investigaciones sobre Políticas de Internet del MIT, donde es Director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, un proyecto impulsado por la Escuela Sloan y por el Colegio de Computación Stephen A. Schwarzman del MIT.

Cabe destacar que el empresario Stephen A. Schwarzman, impulsor del proyecto de investigación que dirigió el ex secretario mexicano, fue condecorado con el Águila Azteca por el gobierno de Peña Nieto. En ese momento Videgaray era Secretario de Relaciones Exteriores, esto en noviembre de 2018, a pocos días de que terminara el sexenio.

El proyecto de investigación del MIT tiene como objetivo investigar la geopolítica de la inteligencia artificial para buscar asistir en la configuración de políticas globales sobre el tema.

Recientemente, Videgaray se ha visto envuelto en la polémica ante el caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre la compra millonaria de Agronitrogenados, donde se lo involucra como miembro de los consejos de administración que autorizaron la transacción.

El ahora profesor del MIT fue también increpado por un estudiante mexicano mientras impartía su clase. En un video que circuló en redes febrero, el joven lo cuestionó sobre su papel en Odebrecht, Pemex, OHL, así como por la malversación de fondos para las campañas priistas a través de tarjetas Monex y Soriana.

Felipe Calderón Hinojosa

El expresidente de México (2006-2012), fue invitado por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, para participar académicamente en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy durante el 2013. El anuncio se hizo mientras Calderón era todavía presidente de México.

Un comunicado de la Presidencia señalaba que se convertiría en miembro del Programa Angelopoulos de Líderes Públicos Globales, el cual busca la interacción con futuros líderes globales, académicos e investigadores, así como la reflexión sobre sus experiencias, con el propósito de extraer lecciones de utilidad para otros líderes.

El exmandatario trabajó con diversos académicos, investigadores y estudiantes de la prestigiosa universidad estadounidense, dictó conferencias, y colaboró también con el Programa de Estudios de Caso de la Escuela de Gobierno de Harvard.

El gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por el incremento en el número de homicidios en el país. Del 2007 al 2012 se registraron 121,613 homicidios, según datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El expresidente se ha visto recientemente envuelto en la polémica por su relación con Genaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante su sexenio y es actualmente investigado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y será próximamente enjuiciado.

Ricardo Anaya

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El candidato a la presidencia en las elecciones de 2018, y expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), consiguió un puesto académico en una importante universidad de Estados Unidos. Se desempeña como Profesor visitante de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Ricardo Anaya desaparició de la política nacional luego de ser derrotado por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, recientemente resultó involucrado en las polémicas desatadas por la detención de Emilio Lozoya.

El exfuncionario podría estar implicado en los sobornos millonarios que presuntamente pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México, según se afirma en supuestas declaraciones de Lozoya. Aunque Anaya negó las acusaciones y las señaló como “absolutamente falsas”.

Ernesto Zedillo Ponce de León

(Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Este expresidente de México (1994-1998) es Profesor de Economía y Política Internacional; Profesor de Estudios Internacionales y de Área; y Profesor Adjunto de Estudios Forestales y Ambientales, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Es también Director del Centro para el Estudio de la Globalización de la prestigiosa universidad estadounidense. Además, fue laureado con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Yale en 2001; y por la Universidad de Harvard en 2003.

Ernesto Zedillo desapareció de la política nacional tras un sexenio lleno de eventos polémicos caracterizados por el clima de inestabilidad social que culminó con la derrota del PRI en las elecciones del año 2000.

El expresidente llegó a su cargo en medio de un ambiente conspirativo y de traiciones desde el interior del partido, tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Otro hecho que marcó de manera más negativa de su mandato fue la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, donde un grupo de indígenas tzotziles, entre ellos 18 niños, fueron asesinado por paramilitares. Por estos hechos, el expresidente fue demandado ante una Corte Internacional, pero Estados Unidos le concedió inmunidad diplomática en 2012.

Carlos Salinas de Gortari

(Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro)

Desde junio de 2018, este expresidente de México (1988-1994) goza de un importante puesto en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Es miembro del consejo de decanos de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, dedicada a entrenar líderes públicos y a hallar soluciones a los desafíos de política pública.

Salinas de Gortari ha sido una figura polémica de la política mexicana, la propia síntesis biográfica que hace Harvard sobre el expresidente señala que su victoria electoral presidencial de 1988 estuvo empañada por acusaciones de fraude.

Harvard destaca a Salinas como impulsor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA), promotor de la inversión extranjera y la participación de Estados Unidos en los asuntos públicos de México, aunque también señala que su administración “perdió parte de su brillo cuando su hermano Raúl fue arrestado en 1995 por el asesinato de un funcionario del PRI en 1994 y luego (1996) fue acusado de apropiaciones indebidas masivas”.

